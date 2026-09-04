Konec malých vinařství v Česku? Výměra vinic klesá a trh zažívá tvrdé spojování firem
- Česko vstoupilo do sezóny vinobraní v době, kdy tuzemský vinařský sektor čelí celosvětovému poklesu poptávky, růstu nákladů a nedostatku pracovní síly.
Výměra vinohradů v Česku postupně klesá a přežití menších vinařů závisí na dotacích, což vede ke spojování podniků do větších celků.
Ekonomové Petr Král a Miroslav Zámečník v podcastu od 11am rozebírají, proč český trh s vínem naráží na své limity a v čem tuzemští producenti stále zaostávají za sousedním Rakouskem.
Nastává období vinobraní a to přímo vybízí k ohlédnutí se za vývojem vinařství a vinohradnictví v Česku v uplynulých letech. Tento obor sice nepatří k hlavním odvětvím ekonomiky, ale na jižní Moravě se kolem pěstování révy a výroby vína stále dějí zajímavé věci.
I domácí producenty v poslední době zasáhl celosvětový pokles poptávky, neboť mladá generace omezuje spotřebu alkoholu. Pěstitelé a výrobci proto nemohou promítat růst nákladů do cen a jsou závislí na dotacích. I tak mnozí nemají šanci přežít, takže se podniky postupně spojují do větších celků. K tomu všemu nemá na vinicích a ve sklepech kdo pracovat a nejistá budoucnost odvětví se odráží v poklesu výsadby i postupném snižování celkové výměry vinohradů.
Vinařský průmysl současně prochází generačními i tržními proměnami. Vládu nad vinicemi a sklepy převzali od někdejších zakladatelů jejich potomci, kteří dnes už neřeší, co a jak vyrábět, ale hlavně jak produkci prodat a udržet si zisk.
To vše rozebírají v novém díle podcastu od 11am ekonomové Petr Král a Miroslav Zámečník. Všímají si proměny, kterou obor v Čechách a na Moravě prošel od devadesátých let, a vývoj srovnávají se situací v jiných zemích Evropy. Pěstování hroznů a výrobu vína podle nich komplikují rostoucí náklady, množící se administrativní požadavky a tlak na ekologizaci vinic. A mluví také o tom, v čem a proč tuzemští vinaři ještě zaostávají za svými konkurenty z Rakouska.
Jak se vyvíjí trh s vínem, cena hroznů a produkční kapacita v tomto odvětví? Proč byly některé investice do vinařství neuvážené a jak to nyní ovlivňuje celé odvětví? A co jsou PIWI odrůdy vinné révy či vína originální certifikace?
Odpovědi si poslechněte na streamovacích platformách YouTube a Spotify.