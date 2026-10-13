Košík.cz zvýšil tržby na 3,3 miliardy, ztrátu meziročně prohloubil o pětinu
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- Tržby i ztráta online supermarketu Košík.cz se loni zvýšily.
- Firma patří mezi desítku největších e-shopů v Česku.
- Také konkurenční Rohlík.cz vykázal vyšší tržby i ztráty.
On-line supermarket Košík.cz meziročně prohloubil ztrátu zhruba o pětinu na 878 milionů korun, tržby vzrostly asi o 16 procent na 3,3 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Na hospodářské výsledky upozornil server Czech Crunch. Většinový podíl v Košíku vlastní podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč přes investiční skupinu EC Investments.
„Fiskální rok 2024/2025 byl ve znamení rostoucího optimismu. Český maloobchod se po dvou letech útlumu postupně stabilizoval, chování spotřebitelů začalo v průběhu roku opět vykazovat transparentní vzorce a s nimi postupně rostla kupní síla domácností i celková chuť utrácet,“ sdělila firma v uzávěrce. Tempo růstu však bylo podle firmy pomalejší.
V období 2024/2025 zaměstnával Košík.cz 304 zaměstnanců, což bylo o 12 lidí více než v předešlém období. Mzdové náklady se zvýšily asi o deset procent na 240,6 milionu korun.
Košík také od prosince 2024 rozšířil svůj sortiment o volně dostupné léky, doplňky stravy a kosmetické přípravky ze sítě lékáren Dr. Max. Kromě toho nabídl zákazníkům také privátní značky jednoho z nejstarších prodejců potravin ve Francii, a to Casino Group, kam patří supermarkety Casino, Naturalia nebo Monoprix. Řetězec Casino ovládá Křetínský.
Rozvoz zboží obstarávají on-line supermarketu kurýři společnosti DODO, kde podle Czech Crunch vlastní menšinový podíl Křetínský s Tkáčem.
Menšinový podíl v Košíku vlastní společnost Metro, ta v Česku provozuje velkoobchody Makro. Většinový podíl v Metru spravuje investiční firma EP Global Commerce (EPGC), která opět patří Křetínskému a Tkáčovi.
Největším konkurentem Košíku na českém trhu je on-line supermarket Rohlík.cz ze Rohlik Group. Skupina ve finančním roce od loňského května do konce letošního dubna meziročně snížila ztrátu zhruba o třetinu na 66,1 milionu eur (asi 1,6 miliardy korun), tržby vzrostly o 28 procent na 1,48 miliardy eur (36,1 miliardy korun), napsal dříve server e15.