Předplatné

Hackeři napadli Rohlík. Získali osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci s podporou

Rohlik.cz

Rohlik.cz Zdroj: ČTK/Fotobanka ČTK/Ruml Miloš

ČTK
ČTK
Diskuze (1)
  • Internetový supermarket Rohlík čelil kybernetickému útoku, při kterém unikla část osobních údajů zákazníků.

  • Útočníci získali jména, e-maily a v některých případech i telefonní čísla či přepisy komunikace se zákaznickou podporou.

  • Přihlašovací ani platební systémy napadeny nebyly, firma incident nahlásila úřadům a informuje dotčené zákazníky.

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli médiím zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové adresy, v některých případech také telefonní čísla nebo přepisy komunikace mezi klienty a zákaznickou podporou. Rohlík incident nahlásil příslušným orgánům a přijal příslušné opatření, aby zamezil podobným případům v budoucnosti, uvedla firma.

Útočníci získali i přepisy hovorů a zákaznických chatů

„Únik dat se týkal jmen, e-mailových adres a obsahu komunikace u e-mailů zaslaných zákaznické podpoře a chatů a hovorů s operátory i s virtuálním asistentem. U části zákazníků jde i o telefonní číslo, přepis hovoru nebo soubory nahrané do chatu,“ uvedl za Rohlík Ondřej Obergruber. Přihlašovací ani platební systémy narušeny nebyly a aplikace funguje bez omezení.

Rohlík rozsáhlejšímu odcizení dat zabránil, chybu opravil a případ nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dotčené zákazníky společnost informuje e-mailem. Zákazníky, kteří v komunikaci sami uvedli heslo nebo údaje o platební kartě, kontaktovala napřímo.

Platební údaje zůstaly v bezpečí, Rohlík kontaktuje dotčené zákazníky

„Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás zásadní. Mrzí nás, že došlo k neoprávněnému přístupu k části jejich komunikace s naší zákaznickou podporou,“ uvedl za vedení firmy Erwin Brunner. Společnost už podle něho přijala nezbytná bezpečnostní opatření.

Rohlík připomíná, že po zákaznících nikdy nežádá heslo ani údaje o platební kartě. Platební odkazy nebo podklady k bankovnímu převodu společnost zasílá pouze po předchozí dohodě se zákazníkem. Své klienty odkazuje firma s dalšími dotazy na zákaznickou podporu (800 730 740, zakaznici@rohlik.cz) nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů (privacy@rohlikgroup.com).

Vstoupit do diskuze (1)

Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Křížkování

Volba starosty a primátora

Jak kandidovat do zastupitelstva

Voličský průkaz

Volební komise

Komunální volby v Praze

Kandidáti na primátora Prahy

Kde volit podle adresy

Otevírací doba volebních místností

Kandidátky do zastupitelstva

Výsledky komunálních voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů