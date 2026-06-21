Tyto značky krouží kolem českého trhu. Jsou mezi nimi módní velikáni i gastro
- Česko každoročně přiláká desítky nových značek.
- Na spadnutí je letos zřízení hned několika poboček úspěšných v zahraničí.
- Zde jsou některé z nich.
Nové obchodní značky zahraničních řetězců mají o Česko dlouhodobě zájem. Loni jich v tuzemsku přibyla čtyřicítka, a to nejen v Praze, ale také v Ostravě, Českých Budějovicích či ve Znojmě. Mezi nimi se objevily dlouho očekávaný americký fastfood Five Guys, ale také luxusní parfémy Nikolai nebo diskont Woolworth.
Prim mezi nově příchozími ale čím dál častěji hrají gastronomické koncepty. Noví hráči přibudou na český trh i letos, stejně jako v dalších letech. Aktivní zájem má podle odborníků z trhu zhruba stovka nových značek. Podívejte se na ty nejatraktivnější, které už ohlásily, že mají o Česko zájem.
Normal
Normal |
Maloobchodní řetězec Normal pochází z Dánska a specializuje se na drogistické zboží a kosmetiku, ale také domácí potřeby nebo drobné občerstvení. Se sloganem „Běžné produkty, abnormální ceny“ vstoupil letos také na Slovensko. Tento týden tam otevřel už druhou pobočku. Expanzi ale chystá i do Česka, ještě letos tu má otevřít hned dvě prodejny v obchodních domech Flora a Nové Butovice.
Strategií obchodu je část zboží obměňovat, aby bylo na výběr vždy něco nového. Řetězec poprvé otevřel v dánském království v roce 2013, od té doby se rozšířil do Norska, Švédska, Finska, Francie, Portugalska či Španělska, celkem působí v desítce zemí. Nyní se chce zaměřit právě na střední a východní Evropu.
Dave’s Hot Chicken
Dave's Hot Chicken |
Začínali jako streetfoodové bistro, které vsadilo na pálivé kuře. Nabídka zahrnovala jemně pikantní až opravdu ostré maso. Malý stánek otevřeli v roce 2017 v Los Angeles. Díky sociálním sítím se z pálivého kuřete stal hit, který trvá, i díky výzvě na TikToku, ve které se lidé točí, jak jedí nejpálivější nabídku. Dave’s Hot Chicken se tak stal rychle rostoucím fastfoodovým řetězcem a expandoval například do Londýna. Když tamní pobočka otevřela, stály tam dlouhé fronty tři měsíce.
Řetězec působí také v Kanadě a na Středním východě. Loni v září značka podepsala dohodu s britskou skupinou Azzurri Group o otevření 180 restaurací v deseti evropských zemích. Je mezi nimi Španělsko, Francie, Německo, ale také Polsko a Česko. Kdy a kde přesně ale restaurace otevře, zatím není jasné.
Wendy’s
Wendy's |
Řetězec s copatou červenovlasou dívkou je stálicí v USA. Právě na domácím trhu ale značka v posledních letech zaznamenala problémy a rozhodla se proto uzavřít stovky až tisíce restaurací. Hlavně těch dlouhodobě méně výdělečných. Strategií společnosti je ale zároveň dostat Wendy’s na evropský trh.
Fastfood s hamburgery se tak po dvaceti letech vrátil do Británie a loni otevřel také pobočku v Rumunsku, Irsku a Skotsku. V plánu je ale otevření i dalších restaurací, a to i v Česku, sypolečnost tu ale hledá vhodného franšízanta. Do roku 2028 chce copatá holčička provozovat mimo USA zhruba dva tisíce restaurací.
Olive Garden
Olive Garden |
I americká síť restaurací Olive Garden hledá nové příležitosti ve střední Evropě. V plánu tu má otevřít minimálně pět restaurací. Jedna by přitom měla být i v Česku, aktuálně Olive Garden hledá vhodného franšízanta, jak už loni oznámila americká ambasáda.
Restaurace se specializuje na italsko-americkou kuchyni. Známá je od osmdesátých let, kdy vznikla první pobočka na Floridě. Po celém světě má kolem 950 provozoven s konceptem zaměřeným na rodiny.
Müller
Müller |
O expanzi německé drogistické značky Müller se v Česku mluví už dlouho. Nakonec se ale dřív dočkalo Slovensko, které se tak stalo devátou zemí, ve které Müller působí. Dvoupatrovou pobočku tam otevřeli loni v červnu. Česko by ale mělo následovat. Firma se totiž loni v září zaregistrovala v českém obchodním rejstříku jako Mueller Drogérie Česká Republika, jednatelem je přitom sám Erwin Franz Müller, který stál u zrodu první prodejny.
Vyučený kadeřník si otevřít kadeřnictví s oddělením drogerie a parfumerie. Poprvé se otevřelo v roce 1968, o pět let později vznikla první pobočka, jež byla samostatnou drogerií. Dnes je Müller miliardářem, podle žebříčku Forbesu z roku 2017 čítá jeho jmění 2,5 miliardy dolarů, což ho řadí na 600. místo nejbohatších lidí světa. Největší německá síť drogerií nabízí kosmetiku, parfémy, bytové doplňky, papírnictví, výtvarné potřeby, hračky, galanterii či chovatelské potřeby.
Uniqlo
Japonský řetězec značky Uniqlo |
Japonský módní řetězec vsadil na jednoduché a funkční oblečení za dostupné ceny. Jde o hit, který vznikl v roce 1984 v japonské Hirošimě, dnes působí ve více než dvaceti zemích. Z Česka se za ním, podobně jako kdysi za Primarkem, jezdí do Německa.
To se ale změní. Uniqlo oznámilo příchod na český trh a známá je i první pobočka. Ta otevře v Paláci Hybernia na pražském náměstí Republiky. Nový obchod bude mít rozlohu asi 7700 metrů čtverečních na čtyřech podlažích. Otevřít by měl v prvních měsících roku 2028.
Krispy Kreme
Krispy Kreme |
Miranda Hobbesová ze Sexu ve městě jednou vyměnila donut Krispy Kreme za rande naslepo. Až takovou moc tato sladká pochoutka má. Americký fastfood specializující se na sladké vznikl v roce 1937 v Severní Karolíně, dnes má po celém světě na 1500 poboček. S výjimkou Česka. Teď tu ale firma, jejíž vlajkovou lodí je donut s cukrovou polevou, hledá prostory pro svou první pobočku. Otevřít by přitom mohla ještě letos, případně příští rok.