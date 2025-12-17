Nejdražší Lego stavebnice v Česku: Která stojí víc než iPhone?
- Jaká stavebnice je od Lego nejdražší? První místo obsadila novinka.
- Lego už dávno není hračkou pro děti, ale sběratelský kousek, do kterého obzvlášť na Vánoce, investuje mnoho nadšenců.
- Podívejte se na 18 nejdražších Lego stavebnic u nás.
Lego už dávno opustilo dětský pokoj. Prémiové sety pro dospělé fanoušky zaujmou detailností, filmovými i architektonickými tématy a cenami, které se vyrovnají chytré elektronice nebo designovému nábytku. Podívejte se na aktuální přehled osmnácti nejdražších Lego stavebnic, které lze pořídit na českém trhu. Kolik stojí třeba Eiffelovka, Roklinka nebo Bradavice?
18. Náhlédněte pod kapotu Ferrari Daytona SP3
Cena: 11 399 Kč
Stavebnice Lego Technic Ferrari Daytona SP3 patří do série tzv. ultimátních koncepčních automobilů a je navržena jako velký výstavní model v měřítku 1:8. Po sestavení vznikne téměř šedesát centimetrů dlouhá replika supersportu v typickém červeném provedení s výraznými křivkami karoserie a detaily, které odkazují na skutečnou předlohu. Model lze otevřít a tak nadšenci vidí, co je takzvaně pod kapotou.
Uvnitř se skrývá funkční řízení, osmistupňová sekvenční převodovka a dvanáctiválcový motor s pohyblivými písty, nechybí ani otevírací vertikální dveře. Celek je koncipovaný spíš jako stavitelský projekt pro trpělivé než jako hračka, s důrazem na proporce, konstrukční řešení a prezentaci hotového modelu. Součástí je i výstavní podložka a dílek s unikátním sériovým číslem, který celý model jasně posouvá do sběratelské roviny.
17. LEGO Technic McLaren P1: detailní model v měřítku 1:8
Cena: 11 399 Kč
Stavebnice Lego Technic McLaren P1 je detailní model v měřítku 1:8 určený především k vystavení. Konstrukce pracuje s funkčními technickými prvky, jako je sedmistupňová převodovka s řadicím bubnem, odpružení a pístový motor V8, doplněné o výklopné motýlí dveře a nastavitelné zadní křídlo. Model se skládá z 3 893 dílků a po dokončení dosahuje délky téměř 60 centimetrů, čímž patří mezi největší vozy v řadě LEGO Technic. Součástí je také dílek s unikátním sériovým číslem, který odkazuje na digitální obsah spojený s tímto konkrétním modelem.
16. Tropické akvárium
Cena: 11 399 Kč
Stavebnice Lego akvárium představuje uzavřený výstavní model podmořského prostředí složený z pestrobarevných tropických ryb a vodních rostlin. Konstrukce je navržena tak, aby některé prvky bylo možné mechanicky rozpohybovat pomocí skrytých páček, které simulují pohyb ryb a vegetace. Model funguje jako dekorativní objekt určený k vystavení, nikoli jako klasická herní stavebnice, a pracuje především s barevností, tvary a iluzí podvodního prostoru vytvořeného z kostek.
15. Příčná ulice: Nejkouzelnější Lego nákupní zóna
Cena: 11 399 Kč
Na 15. místě je rozsáhlý model Příčné ulice ze série Lego Harry Potter. Stavebnice obsahuje přes metr široký modulární model ikonické kouzelnické ulice z literární a filmové série, včetně známých obchodů a interiérů.
Součástí sady jsou repliky obchodů, jako je Ollivanderův obchod s hůlkami, knihkupectví Krucánky a Kaňoury, obchod Scribbulus s psacími potřebami, Prvotřídní potřeby pro famfrpál, Zmrzlinářství Floreana Fortescuea, Kratochvilné kouzelnické kejkle a vchod do redakce Denního věštce. Model zahrnuje množství detailních prvků od ručně ovládaného vstupu do Kejklí až po vybavené interiéry a doplňky inspirované filmovými scénami.
Výstavní model měří 29 cm na výšku, 102 cm na šířku a 13 cm do hloubky. Je dodáván s minifigurkami známých postav ze série a nabízí možnosti přestavby a rozšiřování.
14. Více než 6 000 dílků a všechna tajemství Bradavic
Cena: 11 499 Kč
Na 14. místě se umístila opět scenérie z Harryho Pottera – sběratelská stavebnice Bradavického hradu. Sada o více než šesti tisících dílcích představuje detailní mikromodel školy čar a kouzel včetně interiérových scén a známých lokací z filmové série. Po sestavení měří model přibližně 58 cm na výšku, 69 cm na šířku a 43 cm do hloubky.
Stavebnice obsahuje čtyři minifigurky zakladatelů kolejí – Godrika Nebelvíra, Helgy z Mrzimoru, Roweny z Havraspáru a Salazara Zmijozela – a k tomu 27 mikrofigurek, mezi nimiž nechybějí Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ron Weasley, Albus Brumbál, Severus Snape, Dolores Umbridgeová, lord Voldemort, Bellatrix Lestrangeová, skřeti, mozkomoři, šachové figurky a další postavy či sochy. Součástí je i model pavouka Aragoga, baziliška a maďarského trnoocasého draka.
Model zobrazuje Velkou síň s vitrážovými okny, stoly a pochodněmi, pohyblivé schodiště, učebnu lektvarů, učebnu obrany proti černé magii, šachovou komnatu, Komnatu nejvyšší potřeby, Tajemnou komnatu, knihovnu, kabinet profesorky Umbridgeové, společenskou místnost Nebelvíru a pracovnu profesora Brumbála.
Sada dále obsahuje model Hagridovy chýše s pavoukem Aragogem, rotující Vrbu mlátičku s Fordem Anglia a pět sestavitelných lodí. Mezi doplňky jsou zahrnuty ikonické předměty jako nebelvírský meč, pohár Helgy z Mrzimoru, kotel, hůlky a různé lektvary.
13. Sauronova věž s okem, které opravdu svítí
Cena: 11 599 Kč
Na 13. místě z hlediska ceny se umístil model temné věže Barad-dûr, známé z Pána prstenů. Stavebnice obsahuje 5 471 dílků. Po sestavení měří model přes 83 cm na výšku, 45 cm na šířku a 30 cm do hloubky.
Model zobrazuje ikonickou pevnost se Sauronovým svítícím okem na vrcholku věže. Konstrukce je rozdělena do čtyř modulárních částí, které umožňují přístup k detailně zpracovanému interiéru. Mezi jednotlivé místnosti patří například Glumova skrýš, kovárna na zbraně, vězení se zavěšenou klecí, trůnní sál se skrytou mapou, knihovna s otočným žebříkem nebo pracovna Úst Sauronových. Součástí je také automatizovaná černá brána.
Stavebnice zahrnuje 10 minifigurek: Saurona, Ústa Sauronova, Froda, Sama, Gluma, Gothmoga, skřeta a další postavy ze světa Středozemě. Nechybí ani filmové doplňky, včetně Vládnoucího prstenu, Eärendilova světla, Sauronova palcátu a helmy.
12. Lego, které se učí programovat. A učí to i děti
Cena: 12 299 Kč
Na 12. místě je stavebnice Lego Education Spike Prime, která je určena pro žáky 6. až 8. tříd a slouží jako vzdělávací nástroj pro rozvoj dovedností v oblastech vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky. Spojuje klasické Lego stavební dílky s intuitivním hardwarem a jednoduchým programovacím jazykem, který vychází z populárního prostředí Scratch.
Základem systému je tzv. Hub – programovatelné zařízení ve tvaru kostky s šesti porty pro vstupy a výstupy, světelnou maticí 5×5, bezdrátovým připojením přes Bluetooth, vestavěným reproduktorem, gyroskopem a dobíjecí baterií. Sada dále obsahuje motory, senzory a širokou škálu barevných dílků, které umožňují stavbu interaktivních modelů – od jednoduchých konstrukcí po složitější roboty a zařízení.
11. Avengers Tower má přes 30 postav. A přes 90 cm na výšku
Cena: 12 399 Kč
11. místo obsadil model slavné věže Avengers Tower. Tato budova, známá z filmového světa Marvel Cinematic Universe, se skládá z 5 201 dílků a po sestavení měří více než 90 cm na výšku, 34 cm na šířku a 25 cm do hloubky. Model umožňuje odejmout jednu boční stěnu a střechu, čímž se zpřístupní detailně propracovaný interiér.
Uvnitř věže se nacházejí scény inspirované konkrétními filmovými momenty – například laboratoř s Lokiho žezlem, souboj Kapitána Ameriky s jeho mladším já nebo hangár s Quinjetem připraveným ke startu. Součástí stavebnice jsou také tři vozidla: Leviathan a dva stroje Chitauri.
Sada obsahuje celkem 31 minifigurek, včetně hlavních postav série, jako jsou Iron Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk, Wanda, Vision, Ant-Man, Wasp, Hawkeye, Black Widow, Nick Fury, War Machine nebo Wong. Nechybí ani ikonické doplňky známé z filmů – Teserakt, Thorovo kladivo nebo pager, kterým byla přivolána Kapitánka Marvel.
10. Jabba, Leia, R2-D2 a celá scéna z Návratu Jediů
Cena: 12 399 Kč
Na čestném 10. místě se umístila stavebnice z Ultimate Collector Series. Jedná se o model Jabbova nákladního člunu, který vychází ze scény útěku z filmu Star Wars: Návrat Jediů. Model obsahuje 3 942 dílků. Na délku měří 77 cm, na výšku i šířku 25 cm.
Model nabízí odnímatelnou horní palubu, sklápěcí boky a textilní plachty. Vnitřní prostor je rozdělen do několika částí – kokpit, vězeňská cela, zbrojnice, kuchyně, zábavní místnost i prostor s Jabbovou postelí. Součástí je také podstavec s informační cedulkou, výroční kostkou k 25 letům Lego Star Wars a místo pro figurku Jabby Hutta.
Stavebnice obsahuje 11 postav: minifigurky Leiy, C-3PO, Biba Fortuny, Maxe Reba, Kithaby, Vizama, Wooofa, gamorreánského strážce, Jabby Hutta, Salacious Crumba a droida R2-D2 s barovým stolkem.
9. Středozemě v kostkách. Elrondova rada jako na dlani
Cena: 12 399 Kč
Na 9. místě se nachází legendární Roklinka, která je inspirovaná Pánem prstenů. Model, složený z 6 167 dílků, zachycuje známou lokaci ze Středozemě, kde začalo putování Společenstva prstenu.
Stavebnice obsahuje řadu detailů známých fanouškům knih a filmů, včetně elfí kovárny, Elrondovy pracovny, Frodovy ložnice, úlomků meče Narsil nebo soch a obrazů z historie Středozemě. Součástí jsou i minifigurky hlavních postav – například Frodo, Sam, Gandalf, Legolas, Aragorn, Boromir, Gimli, Bilbo nebo Elrond. Celkem sada obsahuje 15 minifigurek, jejichž nohy lze odejmout, aby bylo možné vytvořit scénu Elrondovy rady.
Model měří 72 cm na šířku, 39 cm na výšku a 50 cm do hloubky. Konstrukce je rozdělena na tři části: věž, prostor Elrondovy rady a altán s řekou a mostem. Jednotlivé části lze vystavit i samostatně.
8. Lego sada na cvičení. Cena jako za iPad
Cena: 14 699 Kč
Na 8. místě se umístila trochu překvapivě sada spojnic. Lego připravilo sadu určenou pro tzv. cvičení s penálem, která se používá v rámci systému Lego Serious Play navrženého pro workshopy pro dospělé. Součástí balení jsou tři plastové světle šedé nádoby na třídění dílků. Tuto doplňkovou sadu je nutné kombinovat s dalšími dvěma produkty: Startovací sadou a Sadou s krajinou a postavami, které obsahují potřebné stavební prvky a figurky pro realizaci kompletního výukového cvičení.
7. Lego Eiffelovka má téměř 1,5 metru. A přes 10 000 dílků
Cena: 15 799 Kč
Sedmý nejdražší je model Eiffelovy věže, který se se svými 10 001 dílky a výškou 149 cm řadí mezi největší a nejkomplexnější stavebnice v historii firmy.
Model je inspirován konstrukcí skutečné pařížské věže, kterou navrhl Gustave Eiffel, a je rozdělen do čtyř částí, stejně jako originál. Stavební postup odpovídá reálné struktuře památky, čímž Lego sleduje nejen vizuální věrnost, ale i technické ztvárnění. Věž obsahuje tři vyhlídkové plošiny, výtahy s lanky, vysílací věž s francouzskou vlajkou i okolní promenádu s lavičkami, stromy a pouličním osvětlením.
Model lze kvůli manipulaci rozdělit do čtyř celků vybavených rukojeťmi. Po sestavení dosahuje výšky 149 cm, šířky 57 cm a hloubky 57 cm.
6. Loď Klonových válek v měřítku, které bere dech
Cena: 15 999 Kč
Na šestém místě je model Útočného křižníku Republiky třídy Venator. Sestavitelná loď z éry Klonových válek měří 109 cm na délku, 32 cm na výšku a 54 cm na šířku. Obsahuje celkem 5 374 dílků.
Model ztvárňuje klíčové prvky známé z animovaného seriálu Star Wars: Klonové války. Mezi detaily nechybí velitelský můstek, červené identifikační pruhy ani hangár s menším sestavitelným modelem válečné lodě Republiky. Konstrukce je navržena pro vystavení – součástí je podstavec, informační štítek, pamětní kostka k 20. výročí Klonových válek a místo pro dvě minifigurky. Stavebnice obsahuje dvě minifigurky: kapitána Rexe a admirála Yularena.
5. Nejsilnější Lego jeřáb
Cena: 16 999 Kč
Na 5. místě se nenachází žádná scéna z filmu, ale pásový jeřáb Liebherr LR 13000. Model dosahuje výšky přes 99 cm. Na délku měří přes 110 cm, na šířku 28 cm.
Model vychází z reálné předlohy jednoho z nejsilnějších jeřábů na světě. Je vybaven funkčními prvky, které lze ovládat pomocí aplikace Lego Control+, včetně řízení nádrží, otáčecí točny, výložníku, navijáku nebo systému snímání tlaku. Součástí stavebnice je také 24 závaží s celkovou hmotností přes 0,9 kg, která tvoří protiváhu.
K pohonu pohyblivých funkcí slouží dva chytré huby a šest velkých motorů. K jejich provozu je potřeba 12 tužkových baterií (LR AA), které nejsou součástí balení.
4. Lego Titanic: Přes 9 000 dílků a víc než metr na délku
Cena: 16 999 Kč
Bramborovou příčku obsadil rozsáhlý model legendárního parníku Titanic. Sada s označením 10294 patří mezi největší, jaké kdy firma vydala – obsahuje přes 9 000 dílků a měří více než 135 cm na délku, 44 cm na výšku a 16 cm na šířku.
Model je zpracován v měřítku 1 : 200 a rozdělen do tří částí, které umožňují pohled do interiéru lodi. Vnitřní vybavení zahrnuje mimo jiné jídelnu první třídy, slavné velké schodiště, jednu z kotelen, kabiny pro pasažéry i technické prostory.
Stavebnice zahrnuje více než 300 oken, lodní můstek, promenádní palubu, záchranné čluny, lavičky, nákladní jeřáby i další detaily. Mezi funkční prvky patří například pohyblivé turbíny propojené s pístovými motory.
3. Stavebnice určená pro workshopy
Cena: 18 399 Kč
Na třetím místě je speciální sada určená pro skupinové workshopy, která je vhodná pro práci s 10 až 12 účastníky. Obsahuje širokou škálu součástek z řad Lego i Lego Duplo, včetně stavebních podložek a tří plastových nádob pro třídění materiálu.
V sadě jsou zastoupeny dílky jako Duplo zvířata, kolečka, pneumatiky, okna, stromy, části figurek, tyčky, spirálové trubičky, žebříky či ploty. Obsah je koncipován tak, aby byl kompatibilní s technikami 2, 3 a 4 metodiky Lego Serious Play.
2. Největší vesmírná loď Lego historie
Cena: 21 299 Kč
Druhou příčku za více než 20 tisíc korun obsadil dosud největší model lodi Millennium Falcon, známé z filmové série Star Wars. Model s označením 75192 patří do sběratelské edice UCS (Ultimate Collector Series) a skládá se z více než 7 500 dílků. Na délku měří přes 84 centimetrů.
Millennium Falcon, který je v původní filmové trilogii využíván pašerákem Hanem Solem a jeho kopilotem Chewbaccou, hraje klíčovou roli v boji Povstalců proti Galaktickému impériu. Ve stavebnici jsou zahrnuty detaily jako laserová děla, přistávací podpěry, rampa nebo čtyřmístný kokpit. Odnímatelné části trupu umožňují nahlédnout do interiéru, včetně hlavní paluby, úložného prostoru a střelecké stanice.
Součástí sady jsou také minifigurky ikonických postav ze světa Star Wars. Kromě klasické posádky – Hana Sola, princezny Leiy, Chewbaccy a droida C-3PO – lze stavebnici upravit i pro postavy z nové trilogie, například starší verzi Hana, Rey, Finna a droida BB-8. Nechybí ani možnost výměny satelitních antén podle filmové éry.
1. LEGO Hvězda smrti: jedna z největších stavebnic Star Wars v historii
Cena: 25 499 Kč
První místo nově obsadila stavebnice Star Wars Hvězda smrti, která patří k největším modelům této značky a je součástí sběratelské řady Ultimate Collector Series.
Model je rozdělený do několika otevřených sekcí, které zachycují klíčová místa a scény z filmů Nová naděje a Návrat Jediů, od vězeňské cely princezny Leiy a drtičky odpadu až po trůnní sál císaře Palpatina či souboj Dartha Vadera s Obi-Wanem Kenobim. Součástí stavebnice je 38 minifigurek, které umožňují jednotlivé filmové momenty zasazovat do konkrétních prostředí. Celek je koncipovaný spíše jako rozsáhlý výstavní model než klasická herní stavebnice, s důrazem na strukturu stanice a detailní členění interiérů.