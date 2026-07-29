Český fotbal míří na turisty. Sparta s nimi na letišti vydělává miliony, Slavia otevře fanshop v centru Prahy
- Pražské fotbalové kluby začínají po letech měnit přístup k prodeji suvenýrů a oficiálních fanouškovských produktů.
- Po fotbalové Spartě rozšiřuje svou retailovou síť mimo stadion také Slavia, která na podzim otevře obchod na Národní třídě a současně spustí prodej merche na Alze.
- Ve velkých evropských fotbalových metropolích je podobný model dlouhodobým standardem.
Zatímco ve velkých evropských městech mají přední fotbalové kluby své reprezentativní obchody přímo v centru nebo na významných dopravních aturistických uzlech, Praha tento trend dlouho nenásledovala. To se nyní začíná měnit. Po Spartě, která v roce 2024 otevřela fanshop na Letišti Václava Havla, oznámila obdobný krok také Slavia. Na podzim otevře obchod na rohu Národní a Perlové ulice v Praze.
Podle marketingového ředitele Slavie Jakuba Mačáta klub dlouhodobě cítil, že mu reprezentativní prostor v centru metropole chyběl. „Ve většině evropských fotbalových metropolí je běžné, že největší kluby mají svůj obchod přímo v centru daného města. Myslíme si, že Praha si takové místo zasloužila také,“ uvedl. Od nové prodejny klub očekává další růst tržeb z merchandisingu, zároveň nabídne výdej objednávek z e-shopu, personalizaci dresů, autogramiády či další klubové akce, čímž chce oslovit i zahraniční návštěvníky Prahy. Ceny produktů mají být stejné napříč prodejními kanály a souběžně s novým fanshopem spouští Slavie prodej merche také na Alze.
Fanshop na letišti bude dalších pět let
Prostor mimo stadion už dva roky rozvíjí Sparta, jejíž prodejna na Letišti Václava Havla v Terminálu 2 se podle klubu zařadila mezi nejúspěšnější klubové obchody v Česku. Od otevření v srpnu roku 2024 překonala tržby 24 milionů korun, více než 83 procent zákazníků tvoří zahraniční návštěvníci a letištní fanshop dnes představuje přibližně desetinu celkového obratu merchandisingu Sparty na oficiálních prodejních kanálech. Klub proto spolupráci s letištěm prodloužil minimálně o dalších pět let.
„Nejde jen o prodejnu, ale o strategický nástroj budování značky v globálním prostředí,“ uvedl k projektu generální ředitel Sparty Tomáš Křivda. Sparta navíc uvádí, že spuštění projektu konzultovala například s německým Bayernem Mnichov, který má s letištním konceptem dlouholeté zkušenosti.
Slavia se podle vlastních slov nechce s úspěchy fanshopu Sparty na letišti srovnávat a chce využít především historii centra města. „Slavia je klubem z Prahy už více než 130 let. Naše historie není spojena jen s Edenem. Je spojena s celou Prahou,“ řekl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a uvedl, že klub nechce otevřít pouze další obchod, ale vytvořit místo, kam budou fanoušci chodit přirozeně i mimo dny domácích zápasů.
„Zároveň věříme, že se fanshop stane přirozenou zastávkou pro zahraniční návštěvníky Prahy, kteří si budou chtít odvézt originální vzpomínku na jeden z nejstarších a nejúspěšnějších českých fotbalových klubů,“ doplnil Mačát.
Zatímco Sparta a Slavia rozšiřují svou přítomnost do míst s největší koncentrací lidí, další pražské kluby zatím zůstávají u tradičních prodejen v okolí stadionů. Bohemians provozují svůj fanshop u Ďolíčku a Dukla u stadionu na Julisce.
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