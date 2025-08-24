Majitel oděvní značky Zara v Česku zvýšil zisk, španělské firmě rostly i tržby
Španělská oděvní skupina Inditex v Česku za uplynulý účetní rok, který trval od 1. února 2024 do letošního 31. ledna, zvýšila meziročně čistý zisk o 17,8 procenta na 357,9 milionu korun. Tržby vzrostly o 21,8 procenta na 4,1 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Do Inditexu, který je jednou z největších oděvních společností na světě, patří značky Zara, Bershka či Massimo Dutti.
V účetním roce 2024/2025 skupina v Česku zaměstnávala průměrně 666 lidí, proti předchozímu roku o 46 více. Osobní náklady, které kromě mezd tvoří sociální odvody, zdravotní pojištění nebo benefity pracovníků, vzrostly o 18,1 procenta na 354,8 milionu korun.
Skupina zahrnuje také značky Zara Home, Pull&Bear, Stradivarius a Oysho. Ve finančním roce 2024/2025 společnost Inditex celosvětově zvýšila zisk EBITDA před odpisy a zdaněním o 8,9 procenta na 10,7 miliardy eur (více než 260 miliard korun). Tržby stouply o 10,5 procenta na 38,6 miliardy eur (téměř bilion korun). V uplynulém účetním roce Inditex provozoval 5563 obchodů, meziročně o 129 méně. Skupina působí zhruba na 200 trzích.
První obchod značky Zara otevřel španělský podnikatel Amancio Ortega v roce 1975 ve městě La Coruňa, skupina Inditex vznikla o deset let později. V České republice Inditex působí od roku 2001. Podle časopisu Forbes je Ortega aktuálně 12. nejbohatším člověkem na světě s majetkem přesahujícím 2,5 bilionu korun. Inditex má sídlo v Arteixu v Galicii.