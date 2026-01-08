Náhrada za Hamley's končí. Na Pražských Příkopech otevře německý módní řetězec
- Pražskou ulici Na Příkopě opustí řetězec Zara i zábavní dům Playgronud.
- Playground zde fungoval poslední dva roky.
- Nahradí ho německý módní řetězec.
Bydlela tu Božena Němcová, za první republiky tu sídlila banka a v novodobé historii také hračkářství Hamley's. Poslední dva roky ale prostory historického domu na nejdražší pražské ulici obýval zábavní dům The Playground. Od pondělí je ale zavřený. Místo něj se Na Příkopy nastěhuje německý módní řetězec Peak & Cloppenburg.
„Můžeme potvrdit, že otevřeme v Praze v ulici Na Příkopě nový obchod, a to na podzim roku 2026,“ uvedla pro e15 tisková mluvčí skupiny Jelena Stanojevic. Půjde tak o čtvrtou pražskou pobočku společnosti, v tuto chvíli je součástí obchodních domů Wakefield Chodov a Černý most a také Metropole Zličín.
Bližší informace o nové pobočce společnost nesdělila. Současný nájemce, The Playground, na svých stránkách uvádí jen to, že pobočka je uzavřena. „Po dlouhém a uváženém rozhodnutí prodejna ukončila svůj provoz,“ uvádí tým na stránkách. Podle serveru idnes.cz, který na změnu upozornil, skupina nyní řeší, jakým směrem pokračovat. „Obávám se, že celý příběh je složitější a nelze z něj vyvozovat krátké a zjednodušené závěry,“ uvedl pro idnes majitel Pavel Čmelík. Ten stál i za příchodem hračkářského gigantu Hamleys, britská značka se ale pak rozhodla prodejny v Česku uzavřít.
Historická značka
Peak & Cloppenburg funguje už 126 let. Sídlo má v německém Düsseldorfu a Vídni. Pobočky přitom značka otevírá zpravidla v centrech měst nebo v atraktivních nákupních centrech. Oděvní společnost má víc než 170 obchodů v sedmnácti zemích Evropy.
Není to jediná změna, která se Na Příkopě v příštích měsících odehraje. Skončit tu má i obchodní řetězec Zara, který se přestěhuje přímo na Václavské náměstí do domu, kde nedávno zavřel Van Graaf.
Nájemcem v domě Na Příkopě je od roku 2022 také supermarket Lidl. V roce 2014 prošla budova rekonstrukcí podle architektonického studia DAM architekti. Fasáda zůstala stejná, uvnitř ale vznikla nová patra a železobetonový skelet. Vytvořeny bylo také nové atrium a kancelářská nástavba. Dům přitom na adrese stojí už od druhé poloviny čtrnáctého století, říkalo se mu U tří lip a bydlela tu i spisovatelka Božena Němcová. Později ho nahradila budova Československé obchodní banky.