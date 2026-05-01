Oblíbený diskont v Česku zavírá prodejny. První obchod oznámil konec velkým výprodejem
- Řetězec KiK letos v Česku uzavře několik poboček.
- Současně otevírá nové obchody v lepších lokalitách.
- Důvodem je tlak na ceny i silnější konkurence, hlavně v retail parcích.
Oblíbený diskontní řetězec letos v Česku zavře několik prodejen. Nejde přitom o plošné rušení. Firma zároveň plánuje otevírat nové obchody v atraktivnějších lokalitách, takže svou síť spíše upravuje než výrazně zmenšuje.
„Optimalizace prodejní sítě, o které se nyní mluví v evropském kontextu, se českého a slovenského trhu dotkne pouze omezeně. V letošním roce plánujeme snížení počtu prodejen v řádu jednotek,“ řekl pro e15 jednatel pro Česko a Slovensko Martin Šatný.
Kterých konkrétních míst se změny dotknou, firma zatím neupřesnila. První však KiK zavřel v neděli 26. dubna. Šlo o prodejnu v nákupní galerii v Hradišťské ulici, která se uzavřela. Před tím v ní řetězec KiK uskutečnil velký výprodej. V Písku nadále zůstává otevřena prodejna v obchodním centrum U Hřebčince, která působí ve městě déle.
„Síť prodejen v tuto chvíli stále analyzujeme. Z pohledu zákazníků však jde o minimální změny a dostupnost našich prodejen zůstává dlouhodobě stabilní,“ dodává Šatný.
V praxi to znamená, že řetězec může zavřít méně vytíženou prodejnu a nahradit ji novou v lepší lokalitě, často v retail parku nebo frekventovanější části města. Pro zákazníky by se tak dostupnost neměla výrazně měnit.
Obchodním řetězcům v Česku roste konkurence
Za změnami stojí i širší vývoj v maloobchodu. Zákazníci více řeší cenu a pohodlí nákupu, zároveň roste konkurence, zejména právě v retail parcích. Řetězec proto síť upravuje tak, aby byla efektivnější.
KiK má v Česku přes 230 prodejen. Loni zde utržil 3,6 miliardy korun, zisk mu ale meziročně výrazně klesl na zhruba 118 milionů korun.
V Evropě plánuje firma výraznější zásah – uzavřít kolem 300 poboček a otevřít zhruba 75 nových. Celkový počet obchodů tak klesne. V Německu by mělo zaniknout asi 135 prodejen.
VIDEO: Temu hraje se zákazníky nečistou hru. Čeká nás inflační vlna