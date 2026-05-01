Dřina za dvacet tisíc měsíčně? Tohle je deset nejhůře placených prací v Česku
- Gastronomie obsadila hned tři příčky v žebříčku.
- Mezi deseti nejhůře placenými místy je i jedno tradiční řemeslo.
- Jaká byla loni nejhůře placená práce v Česku?
Průměrná mzda v Česku atakuje padesát tisíc korun hrubého měsíčně. Kdo ale zůstává hluboko pod průměrem a jaké jsou nejhůře placené práce v Česku? Odpovídají data Ministerstva práce a sociálních věcí, která zahrnují hrubé mediány měsíčních mezd a platů v soukromém i státním sektoru podle druhů práce.
10. Uklízečky (ve státním sektoru)
Medián mezd v roce 2025: 26 861 Kč
Že je tato práce v žebříčku nejhůře placených prací, asi není překvapením. Data MPSV navíc rozlišují, zda člověk pracuje v soukromém, nebo státním sektoru. Veřejné instituce jako školy, nemocnice, úřady a další, které si nezajišťují úklid externě, nabízejí uklízečkám mediánovou mzdu necelých 27 tisíc hrubého měsíčně, což je podle dat o něco více, než si vydělají uklízečky v soukromém sektoru.
9. Hlídači, ostraha a pracovníci bezpečnostních agentur
Medián mezd v roce 2025: 26 147 Kč
Hlídači si měsíčně přijdou v hrubém přibližně na 26 tisíc. A to navzdory tomu, že často nesou velkou odpovědnost při hlídání objektů různého typu. V případě krizové situace jsou navíc takzvaně v první linii, výjimkou samozřejmě není ani práce o víkendech nebo v noci.
8. Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
Medián mezd v roce 2025: 26 092 Kč
Do žebříčku nejhůře placených prací v Česku se zásluhou švadlen dostávají i tradiční řemesla. Jejich mzda jen těsně přesahuje 26 tisíc, navzdory tomu, že jde o řemeslo, které má v Česku dlouhou tradici a které dokázalo vytvořit několik úspěšných značek.
České značky se ale zároveň dostávají pod tlak levných zahraničních dovozů a takzvaných fast fashion obchodů. Na druhou stranu toho mohou zručné švadleny využít pro začátek vlastního podnikání a zakázkové výroby, za kterou si mohou nechat platit více díky důrazu na lokálnost a ruční práci než v zaměstnání.
7. Uklízečky (v soukromém sektoru)
Medián mezd v roce 2025: 25 466 Kč
Další v pořadí jsou už zmiňované uklízečky, tentokrát v soukromém sektoru. Takto zaměstnaní lidé si měsíčně přijdou asi na 25,5 tisíce. Zejména ve velkých městech je pravidlem, že firmy úklid outsourcují.
Aby mohly úklidové firmy vylepšit svou nabídku, tlačí cenu za tyto služby co nejvíce dolů. To se promítá i do výše mezd, které také odrážejí nízkou kvalifikaci potřebnou pro tuto práci.
6. Kosmetičky a pracovníci v příbuzných oborech
Medián mezd v roce 2025: 25 451 Kč
V segmentu služeb orientovaných přímo na zákazníka se dostáváme ke kosmetičkám, které si vydělají hrubou mzdu ve výši 25 451 korun. Jde o profesi, která je dnes velmi rozšířená a poptávaná, zároveň ale platí, že velká část zkušenějších kosmetiček pracuje jako OSVČ a buduje si vlastní klientelu.
V zaměstnaneckém poměru tak často zůstávají spíše začínající pracovníci nebo ti, kteří pracují například ve wellness centrech, hotelech nebo zdravotnických zařízeních.
5. Kuchaři a kuchařky (kromě šéfkuchařů)
Medián mezd v roce 2025: 25 451 Kč
Několikanásobné zastoupení v tomto žebříčku má gastronomie. A začínáme v kuchyni, kde si kuchaři vyvaří měsíčně necelých 26 tisíc korun. Samozřejmostí v tomto odvětví je práce na směny, které jsou často delší než klasických osm hodin, práce po večerech i o víkendech.
Oficiální statistiky MPSV každopádně nedokážou zachytit celkový obrázek o výdělcích kuchařek a kuchařů vzhledem k tomu, že část příjmů v oboru se pohybuje v šedé ekonomice, například formou různých odměn takzvaně na ruku.
4. Číšníci a servírky
Medián mezd v roce 2025: 23 963 Kč
Z kuchyně na plac. Skoro stejnou mediánovou mzdu jako kuchaři mají také číšníci a servírky. Podobně jako u kuchařů ale ani zde oficiální mzda nemusí vypovídat o celkových příjmech, protože svou roli tu hraje spropitné, které může výdělek částečně navýšit. To ale není jisté ani rovnoměrné.
3. Pomocné síly v zemědělství
Medián mezd v roce 2025: 23 244 Kč
Čelo žebříčku ovšem patří pomocným silám v různých oborech. Na třetím místě skončili pracovníci, kteří dělají pomocnou sílu v zemědělství. Pod tím si můžeme představit fyzicky náročnou a také často pouze sezonní práci, jako například sběr ovoce a zeleniny, práci na polích nebo péči o hospodářská zvířata.
2. Pomocné síly ve stavebnictví
Medián mezd v roce 2025: 22 888 Kč
Ještě níže se dostávají pomocní pracovníci ve stavebnictví s mediánovou hrubou mzdou 22 888 korun. Jde o typickou vstupní pozici, která často nevyžaduje kvalifikaci, ale o to více fyzické práce – od nošení materiálu přes úklid staveniště až po jednoduché stavební úkony. Přestože stavebnictví jako celek patří mezi klíčová odvětví ekonomiky a dlouhodobě se potýká s nedostatkem pracovníků, na těchto základních pozicích se to do mezd výrazně nepromítá.
1. Pomocné síly v kuchyni
Medián mezd v roce 2025: 22 815 Kč
Nejhůře placenou práci v Česku loni měly pomocné síly v kuchyni. Jde o základní, ale naprosto nezbytnou roli v gastronomii, která zahrnuje přípravu surovin, úklid, mytí nádobí nebo pomoc kuchařům při běžném provozu. Bez těchto pracovníků by chod kuchyně jednoduše nebyl možný, přesto patří k nejhůře finančně ohodnoceným pracím.