Akcie Allwynu po měsíci na burze oslabují. Možných pozitivních impulsů je přitom hned několik
- S akciemi Allwynu se již přes měsíc obchoduje na burze v Athénách.
- Zatímco po slavnostním uvedení jejich cena vyrostla, následně začaly ztrácet.
- Pozitivním impulsem může být posilování společnosti v USA i budoucí duální listing.
Loterijní skupina Allwyn z impéria KKCG miliardáře Karla Komárka se po spojení s řeckou sázkovou firmou OPAP stala druhou největší obchodovanou společností svého zaměření na světě, jejíž tržní kapitalizace v současné době činí necelých deset miliard eur, tedy asi čtvrt bilionu korun. Po slavnostním uvedení na začátku dubna cena akcie několik dnů rostla a dostala se i nad 15 eur, poté však začala klesat a ve čtvrtek na konci obchodování činila 12,1 eur.
Ještě před spojením Allwynu s OPAP oslabovaly přibližně od začátku roku i akcie řecké sázkové společnosti, která je v Athénách kótovaná již od roku 2001. „Přeměna celkového profilu společnosti z lokálního hráče na globální společnost s sebou přináší i změnu ve struktuře akcionářů. Část investorů, kteří doposud drželi akcie společnosti, která podniká převážně v Řecku, má relativně jednoduchou strukturu a minimální zadlužení, nechce, nebo v případě některých institucionálních investorů, ani nemůže držet akcie globální společnosti působící na mnoha trzích s relativně vysokým dluhem,“ říká analytik J&T Banky Milan Lávička.
Jeho slova potvrzuje i analytik České spořitelny Petr Bártek. „OPAP byl celkem jednoduchý národní herní operátor, který investoři drželi hlavně kvůli dividendě při očekávaném mírném růstu na domácím trhu při nízkém zadlužení. Allwyn je naopak rostoucí a relativně komplexní nadnárodní herní skupina, která se i díky stabilnímu cash flow z loterijního byznysu nebojí půjčit si na akvizice," vysvětluje.
Na konci loňského roku byl čistý dluh společnosti 4,18 miliardy eur, včetně leasingů pak 4,33 miliardy eur, což představovalo 2,7 násobek vůči upravenému EBITDA. Allwyn vykázal za minulý rok celkové tržby necelých devět miliard eur (220 miliard korun), čisté tržby činily 4,1 miliardy eur, což představovalo čtyřprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Stejným tempem vzrostl i upravený ukazatel EBITDA na 1,58 miliardy eur (cca 38,5 miliardy korun).
Roli v ceně akcií Allwynu hraje i pokles celého loterijního sektoru. Například podindex S&P 500 Casinos & Gaming ztratil od začátku roku přibližně 12 procent.
Sázka na budoucí růst?
Lávička také uvádí, že po dobu transakce byly akcie velmi volatilní. „Podle mého názoru bude ještě chvíli trvat, než si trh najde určitou ‚rovnovážnou‘ úroveň,“ dodává. Allwynu může přitom pomoci hned několik faktorů. „Z pohledu fundamentu by pozitivním impulzem mohlo být hladké dokončení a integrace nedávné akvizice společnosti PrizePicks, stabilizace britské loterie a postupný pokles zadlužení,“ komentuje.
Právě lednové dokončení nákupu 62procentního podílu v americkém PrizePicks a tím i posílení pozice v USA může podle Bártka Allwynu také pomoci. „Po nedávných poklesech by akcie Allwynu mohly přitáhnout nové investory sázející na rychlý růst online trhu a amerického trhu, kam společnost nyní expanduje,“ uvádí.
Vedle toho zmiňuje Lávička i možný impuls v podobě duálního listingu, který Allwyn plánuje na některé z hlavních světových burz v Londýně či New Yorku. Ten má přijít v poměrně blízké době, záležet to však bude na celé řadě faktorů, včetně vývoje geopolitické situace.
Stejně jako u OPAP může být i nyní v případě Allwynu lákadlem pro investory dividenda. „Po spojení s Allwynem management slibuje minimální dividendu ve výši jednoho eura, což při současné ceně (12,1 eur v danou chvíli, pozn. aut.) představuje hrubý dividendový výnos minimálně kolem osmi procent. To je pro investory, obzvláště u eurového aktiva, stále poměrně atraktivní," doplňuje Lávička.