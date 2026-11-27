Účet za každý škrábanec na autě? Finanční divize Volkswagenu vyvrací rozšířený mýtus o operativním leasingu
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- Při vracení aut z operativního leasingu připadá na každé vozidlo v průměru 15 nalezených poškození, velká část z nich ale odpovídá běžnému opotřebení.
- Společnost loni při vracení vozů z operativního leasingu evidovala poškození za 650 milionů korun, většinu však zákazníkům neúčtovala.
- Erik Kaiser z Volkswagen Financial Services vysvětluje, za co řidiči skutečně doplácejí a jak se mění zájem Čechů o operativní leasing.
Opravy automobilů jsou stále dražší, a to i v případech, kdy jde o zdánlivě drobné poškození. Podle Erika Kaisera, vedoucího marketingového oddělení Volkswagen Financial Services, vzrostla za posledních pět let hodnota poškození evidovaných na vozech vrácených po finančním leasingu přibližně o 60 procent. Důvodem není horší stav automobilů, ale především rostoucí ceny oprav a moderních technologií.
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„Auta i technologie, jimiž jsou vybavena, jsou dnes dražší, stejně jako jejich opravy. Například v předním nárazníku bývá radar, který se může poškodit i při nárazu v nízké rychlosti, a jeho výměna pak může být poměrně nákladná,“ vysvětluje Kaiser.
Erik Kaiser
Erik Kaiser působí jako vedoucí oddělení Brands & Marketing ve společnosti Volkswagen Financial Services, dříve známé jako ŠkoFIN. Firma působí na českém trhu od roku 1992 a zabývá se financováním automobilů a poskytováním operativního leasingu, tedy dlouhodobého pronájmu vozidla za pravidelnou měsíční splátku.
V loňském roce se společnosti Volkswagen Financial Services vrátilo z operativního leasingu v Česku přibližně 6500 vozidel, na nichž technici zaznamenali kolem 100 tisíc poškození a jejich celková vyčíslená hodnota dosáhla 650 milionů korun. Zákazníkům však společnost účtovala pouze 12 procent z této částky, protože zbývajících přibližně 570 milionů korun připadalo na běžné, akceptovatelné opotřebení. Na jedno auto připadalo v průměru zhruba 15 nálezů, nejčastěji škrábanců na karoserii.
Za nadměrné opotřebení mohou být považovány například výraznější promáčkliny karoserie, hluboké škrábance nebo praskliny v čelním skle. Snadno ale mohou zákazníkům vznikat zbytečné výdaje třeba kvůli chybějící druhé sadě pneumatik, klíčům nebo zanedbané servisní prohlídce.
Tradičně oblíbená je Octavia
Zájem o operativní leasing se podle Kaisera postupně rozšiřuje i mezi soukromé zákazníky, nicméně přibližně 70 procent objemu poptávky připadá na firmy. Letos však společnost očekává mírné ochlazení poptávky kvůli vyšším nákladům na financování a omezení nabídky kratších, dvouletých smluv.
Mění se také preference zákazníků. Zatímco dříve patřily mezi nejžádanější modely především Škoda Octavia, Superb nebo Volkswagen Passat, dnes se stále více prosazují SUV, například Škoda Kodiaq, Kamiq či Volkswagen Tiguan. Octavia si přesto mezi nejoblíbenějšími modely nadále drží své místo.