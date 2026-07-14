Jak dostal do Prahy hokejový Světový pohár? Spoluvlastník Tipsportu chce přivézt do Česka i NBA
- Promotér Tomáš Petera vyjednává o příletu hokejového Světového poháru i zápasů basketbalové NBA do Prahy.
Spoluvlastník Tipsportu současně buduje miliardovou sportovní televizi, která kameramany nahradila umělou inteligencí.
Podle vlivného podnikatele se moc v zemi postupně přesouvá k velkým korporacím.
Pendluje mezi Ruzyní a Amerikou. Vyjednává přílety nejzářivějších hvězd světového hokeje do Prahy, kam chce poprvé dotlačit i basketbalovou NBA. Buduje evropskou sportovní televizi v hodnotě miliard korun, která už vyměnila kameramany i režiséry za umělou inteligenci. Má-li se Česko posunout, musí začít nekompromisně investovat, říká zakladatel Perinvest Group a spoluvlastník Tipsportu Tomáš Petera.
Když jsem si pročítal, čím vším se zabýváte, říkal jsem si: není Tomáš Petera workoholik?
Je a těžký. Dělám, co a kdy je potřeba, víkendy neřeším.
Spolupracujete s mnoha partnery v zámoří, například s hokejovou NHL nebo basketbalovou NBA, kolik času vám zabere cestování?
Loni jsem napočítal celkem 88 letů. Každý čtvrtý den jsem v letadle.
Při takovém nasazení se asi moc nevyspíte, ne?
Pět až šest hodin denně mi stačí. Dovedu to i se třemi, ovšem nanejvýš po dobu dvou týdnů. Ale také přijdou dny, kdy se úplně vypnu. Hraju hokej, padel, prostě sportuju. Stromy objímat nechodím.
Hádám správně, že ročně utratíte za dopravu desítky milionů korun?
Nižší desítky to budou.
S Perinvest Group do Prahy přivádíte coby promotér nejlepší hokej světa, tedy ostré zápasy NHL a nově i prestižní Světový pohár. Vyprodaná O2 arena je samozřejmým standardem. Je díky tomu snazší s Američany vyjednávat budoucí projekty?
Česko je tradiční hokejová země, to je jeho obrovská výhoda. Díky tomu se mi s NHL vyjednává úplně jinak než třeba s NBA. Jelikož tu bude Světový pohár v roce 2028, zápasy NHL můžeme znovu přivést nejdříve v roce 2029. My stejně jako NHL víme, že sem chceme dostat Davida Pastrňáka v dresu Bostonu. Má to ovšem háčků pár, třeba jejich kalendář – naplánovat 82 zápasů za sezonu, to není legrace. Natož do něj vměstnat „výlet“ přes Atlantik. Je to otevřené.
I pro insidery bylo šokem to, že NHL umístila velmi prestižní Světový pohár 2028 kromě kanadských bašt v Calgary a Edmontonu také do Prahy. O takovouhle show měla jistě zájem půlka Evropy. Jak jste přesvědčil Američany?
Zaprvé se mnou 20 let spolupracují a dobře mě znají, i na osobní úrovni. Kdykoli jsme něco dělali, klaplo to. Na rozdíl od ostatních evropských měst, která měla zájem, jsem byl schopný jim doručit všechno, co potřebují.
Například?
Jde o produkci zápasu, logistiku, hotely a spoustu dalšího. Umíme dát dohromady tým lidí, který to zvládne a na nějž si mohou sáhnout. To skoro nikde jinde nebylo. O2 arena navíc byla postavená dost nadčasově, Praha je krásná, zcela bezpečná, levná.
Tomáš Petera
Propojuje vrcholový sport s byznysem. Kariéru zahájil jako profesionální tenista, působil i jako trenér předních hráčů včetně grandslamového vítěze Petra Kordy. Založil Perinvest Group, která coby promotér přivádí NHL i Světový pohár do Prahy, organizovala tenisový Davis Cup nebo se podílela na akcích Oktagonu. Bývalý majitel Baníku Ostrava spoluvlastní sázkovou kancelář Tipsport, Sporty TV či basketbalový Nymburk.
Co jsou její nevýhody?
Ekonomika. Není tu silný partner, který by do projektu vložil čtvrt miliardy z vlastní kapsy a půl roku mu dělal reklamu, vytvořil gigadílo. NHL by proto hrozně ráda do Anglie, ta ale není hokejová.
Bavíme se o skutečně velkých akcích i penězích, jste někdy během vyjednávání nervózní?
Velkou nervozitu jsem cítil v době, kdy měli bossové NHL klíčový mítink a rozhodovali o tom, do kterého města umístí právě ten Světový pohár.
Jakým kanálem jste se dozvěděl o výsledku?
Dostal jsem zprávu na WhatsApp.
Co v ní stálo?
„Jsme to my!“
Nervozitu vystřídala úleva?
Ano, protože jsem to fakt chtěl. Ve finále rozhodovali mezi námi a Düsseldorfem.
Je to pro vás masáž ega, „přivedl jsem vám do Prahy nejlepší hokej, užijte si ho a já jdu na golf“, nebo po těch letech převažuje pocit z dobře odvedené a nakonec úspěšné práce?
Beru to jako potvrzení, že když člověk něco opravdu chce a maká na tom, tak má šanci uspět.
Naopak NBA v Česku zatím žádné zápasy neodehrála, což se snažíte změnit. Jak to jde?
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