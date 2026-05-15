Twist navrhuje reorganizaci a zavírá dveře novým franšízantům. Pohádka, reaguje Bujnoch
- Franšízová skupina Twist zastavuje nábor a chystá reorganizaci svých dceřinek.
- Šéf skupiny Radek Klein sice přiznává odpovědnost, vymahač dluhů Petr Bujnoch však mluví o pohádce.
- Firmy podle něj zachránit nepůjde.
Franšízová skupina Twist, která je známá stánkovým prodejem bublinkových čajů či trdelníků, přijde s vlastním návrhem řešení bankrotů svých dvou dceřiných společností. U firem Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které se zabývají právě provozem stánků s čaji, respektive trdelníky, navrhuje jejich reorganizaci. Uvedla to v tiskové zprávě s tím, že zastavuje nábor nových franšízantů a nově se soustředí pouze na stabilizaci skupiny.
Podle skupiny Twist je cílem reorganizace ochrana funkčních částí byznysu a maximální možné uspokojení skutečných věřitelů, jehož plánovanou míru zatím neupřesnila. Reorganizace má umožnit zachování hodnoty značek, sítě i vztahů s franšízanty a partnery. Vedení skupiny v čele s Radkem Kleinem bude podle zprávy bránit zjevnému cíli protistrany, kterým je podle něj převzetí nebo rozprodej aktiv za zlomek jejich skutečné hodnoty.
Směrem k franšízantům skupina uvádí, že nedojde k žádným plošným změnám. „Budeme postupovat pobočku po pobočce a hledat konkrétní řešení pro každého partnera,“ doplňuje Radek Klein.
CEIP ke stabilizaci nestačila
Twist řešil finanční problémy už loni. Na začátku roku však do něj kapitálově vstoupila investiční skupina CEIP, což vyvolalo dojem, že skupina své závazky bez problémů splatí. Situace se ale znovu zhoršila poté, co pražský obchodník s pohledávkami Petr Bujnoch v únoru podal insolvenční návrh na společnost Bubblify International. I když byla část pohledávek sporná, postupně se začaly nabalovat další a k tomu přibyly i výpovědi od pronajímatelů.
„Útok takového rozsahu by skupinu neohrozil, kdybychom po letech rychlé expanze měli silnější rezervy. Našel bych tisíce důvodů, na které bych mohl tuto situaci svádět. Ale jednou jsem šéf skupiny a za to, kam jsme se dostali, přijímám osobní odpovědnost. Vůči franšízantům, zaměstnancům i partnerům cítím závazek to dotáhnout,“ dodává Radek Klein.
Bujnoch ale jakékoliv neférové útoky odmítá. „Vymyšlená pohádka s béčkovými zápornými herci má obvykle nízkou sledovanost. Reorganizovat to jaksi nepůjde,“ reagoval Bujnoch na dotazy e15 ohledně záměru zachránit skupinu.
Momentálně jsou v úpadku už tři firmy skupiny. Kromě zmíněných společností Trdlokafe Development 1 a Bubblify International také výrobce nanuků, společnost Naše Zmrzka, kterou poslal Twist do úpadku z vlastní iniciativy rovnou sám. Hlavní příčinou neúspěchu byl podle vedení společnosti ambiciózní, ale technicky nezvládnutý projekt automatů na nanuky. Stroje byly značně poruchové, což vedlo k tomu, že se zmrzlina v automatech roztékala a zákazníci o ni ztratili zájem.
Skupina Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrey Fenn a Daniela Ryšky ještě provozuje i další franšízové značky, například Kytky od Pepy nebo Kofi Kofi. Franšízy prezentovala jako investici, při níž zájemci nemusí pobočku sami řídit, protože provoz může zajišťovat i skupina. V mnoha případech se ale ukázalo, že slibovaná návratnost má k realitě velmi daleko.