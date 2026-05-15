Nejen IKEA. Krize nábytkářů dohnala i dodavatele Škody Auto a Petrofu
- Byznys s nábytkem nepříjemně ochlazuje, šetří školy, nemocnice i domácnosti.
- Citelné zdražování má přitom teprve přijít.
- Čeští výrobci ho vysvětlují důsledky války v Íránu, která zvedá ceny napříč odvětvím – od hran z Rakouska po desky z Jihlavy.
Náraz, který nikdo nečekal. Loňský propad obchodu s nábytkem pocítil celý český trh, výrazně si pohoršila mimo jiné i jeho jednička IKEA. S opatrněji utrácejícími zákazníky se ovšem setkávají i menší výrobci nábytku z Česka. K takovým patří i Profil Nábytek, rodinná firma z Humpolce s třicetiletou tradicí. Mimo jiné jeho stoly a doplňky pořídily například Škoda Auto do nového sídla v Mladé Boleslavi, výrobce klavírů Petrof do svého královéhradeckého sídla, Botanique Hotel Prague nebo zákazníci z Afriky.
Stejně jako celý trh i Profil Nábytek loni citelně zabrzdil. Řečí čísel: tržby podniku se meziročně propadly z 301 milionů korun asi o pětinu, zisk se smrštil ze sedmi milionů na dva. Zatím jde o odhadovaná čísla za fiskální rok, který podnik uzavřel na konci dubna.
Nábytek zdražuje
„Poslední roky jsme rostli a se stejným výhledem jsme počítali i pro loňský rok. Místo toho přišel pokles, který si vysvětlujeme souběhem více faktorů. Patrně nás dobíhá menší počet v minulosti rozjetých projektů ve stavebnictví. Často soutěžíme o dodávky nábytku ve veřejných zakázkách. Na nich je bohužel vidět, že například školství nebo zdravotnictví nyní brzdí útraty,“ říká David Čermák, obchodní zástupce Profil Nábytku.
Pro firmu je poptávka ze zmíněných sektorů velmi důležitá. Navrhované a realizované interiéry totiž míří do nemocnic, domovů sociální péče, laboratoří nebo škol. Útraty škrtí i další klíčový segment. „Cítíme, že kancelařina opadá. Před čtyřmi lety zažívala boom, investovalo se do velkých open space kanceláří. Teď máme naopak zprávy, že se začínají snižovat počty kancelářských míst. Podobné je to s hotely. Jejich poptávka po pandemii upadla a rozjíždí se pomalu. Šetří hlavně menší penziony,“ dodává Čermák.
Stejně hodnotí uvadající kondici zákazníků i celý trh. „Loňský rok dopadl nejhůře, co pamatuji,“ glosoval tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Výroba nábytku propadla o téměř tři miliardy na necelých 50 miliard a prodej o 1,4 miliardy na více než 43 miliard.
Ne všechny segmenty brzdí, Čermák vidí růstovou trajektorii například u zákazníků z maloobchodu. Mimo jiné u těch, kteří vybavují nejrůznější showroomy. K letošnímu roku nicméně vyhlížejí byznysmeni s velkou nejistotou. Důvodem jsou válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu.
Kvůli nim výrazně zdražila ropa, což se promítá například do cen pěn, plastů, lepidel, laků, fólií, textilií nebo obalů. Dražší energie zase ovlivňují ceny dřevotřísky, skla, kovových dílů, lakování nebo sušení dřeva. Profil Nábytek odebírá dílčí součástky hlavně od rakouských dodavatelů Egger a Kronospan.
„Například ceny hran, které se vyrábějí z ropy a lepidel, jsou navyšovány zhruba každé tři týdny, většinou o vyšší jednotky procent. Například desky Kronospan odebíráme z jihlavského závodu, týden po začátku války nám přišlo oznámení o pětiprocentním zdražení. Následovalo dalších pět procent,“ dodává Čermák s tím, že Profil Nábytek dosud zvýšil své ceny o pět až deset procent. Do čeho se zatím konflikt na Blízkém východě nepromítá, jsou dodací lhůty. Problémem není dostupnost materiálů, ale rostoucí ceny.
Obchodní domy IKEA vydělávají méně
Ty také stály za výrazným propadem zisků IKEA v Česku. „Čelili jsme pokračujícím nákladovým tlakům napříč celým hodnotovým řetězcem – zejména v oblasti logistiky a vstupních materiálů, které se promítly do nákupních cen našich výrobků. Zároveň jsme se vědomě rozhodli významnou část těchto nákladů nepřenášet plně na zákazníky,“ uvedl finanční ředitel IKEA Jan Váchal.
Zatímco tržby čtveřice velkých obchodních domů vzrostly o tři procenta na rekordních třináct miliard, čistý zisk poklesl o 36 procent na 748 milionů. Váchalova slova se přitom vztahovala ještě k období před vypuknutím války v Íránu. Spotřebitelské ceny od té doby dál rostou. V tuzemsku dokonce nejrychleji za půl roku, spočítal Český statistický úřad. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Motorem zdražování byly vyšší ceny pohonných hmot, jež rovněž souvisejí s konfliktem v Íránu.
Návrat k růstovému hospodaření chce Profil Nábytek opřít mimo jiné o zahraniční expanzi. Letos například realizuje další zakázku v Africe, konkrétně pro vojenskou nemocnici v Alžírsku. Jeho produkty poputují také do Ghany, Egypta nebo Keni. Nábytek z jeho dílny nicméně zůstává i v Česku. Letos například zamíří do BioPharma Hubu, tedy do výukových prostor Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
„Co nám dělá radost, je častější využívání kvalitnějších materiálů. Například přírodní lino nebo recyklované desky dříve pořizovali jen movitější klienti, nyní se k nim častěji přidává i veřejný sektor. Dříve to bylo jen ‚lamino, lamino, lamino‘,“ konstatuje Čermák. Například BioPharma sáhla po nábytkářském linoleu Forbo, materiálu, který se donedávna prezentoval na veletrzích jako prémiovější.