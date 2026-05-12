Franšízový byznys Twistu se drolí a hlásí další bankrot. Po zmrzlině padly trdelníky a bubble tea
- Skupina Twist čelí dalším problémům ve svém franšízovém byznysu.
- Úpadek nově přiznaly firmy Bubblify a Trdlokafe, píšou Seznam zprávy.
- Do řízení se hlásí další věřitelé včetně franšízantů, pronajímatelů a obchodních partnerů.
Franšízová skupina Twist má další problémy. Jak upozornily Seznam Zprávy, úpadek nově přiznaly společnosti Bubblify International a Trdlokafe, které patří do stejné podnikatelské skupiny jako už dříve zkrachovalá firma Naše Zmrzka. Bubblify prodává sladké čaje s praskajícími kuličkami, Trdlokafe provozuje stánky s trdelníky. Obě společnosti oznámily svůj úpadek v insolvenčním rejstříku krátce předtím, než se jejich případem měl zabývat Městský soud v Praze.
„V důsledku vedení insolvenčního řízení došlo k podstatnému zhoršení ekonomické i obchodní situace dlužníka. Již samotné zahájení insolvenčního řízení mělo negativní dopad na postavení dlužníka na trhu, vedlo ke snížení hodnoty jeho obchodní značky a k narušení důvěry ze strany obchodních partnerů. Tím došlo k významnému zásahu do pověsti a dobrého jména dlužníka,“ napsal advokát Bubblify Tomáš Šulek z kanceláře Indra, Šebesta, Kincl ve stanovisku zveřejněném v insolvenčním rejstříku.
Nepovedený byznys
Na skupinu Bubblify podala v únoru letošního roku Alkony-CZ insolvenční návrh. Jde o jednoho z nejtvrdších obchodníků s pohledávkami Petra Bujnocha. Společnost návrh podle zjištění e15 vystavěla na sporných pohledávkách, jejichž původ se sbíhá u odsouzeného podnikatele Jiřího Wohlmanna. Své pohledávky ale začali přihlašovat také další věřitelé z řad franšízantů Bubblify.
Skupina Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrei Fenn a Daniela Ryšky kromě Bubblify, Trdlokafe a Naší Zmrzky nabízí také další franšízové značky, například Kytky od Pepy nebo Kofi Kofi. Franšízy prezentovala jako investici, při níž zájemci nemusí pobočku sami řídit, protože provoz zajišťuje skupina. Cena jedné franšízy se přitom pohybuje v milionech korun.
V minulosti se proti firmě obrátilo hned několik provozovatelů franšíz, že zdaleka nedosahují zisků, které jim byly slíbeny v propagačních materiálech. Tento stav podle zjištění e15 v některých případech trvá dodnes.