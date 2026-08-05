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Onsemi, Meopta i Advacam. Do českých čipů míří velké peníze, patenty mají hned sloužit byznysu

Jedna z laboratoří CEITEC VUT, která je součástí Českého polovodičového centra

Jedna z laboratoří CEITEC VUT, která je součástí Českého polovodičového centra Zdroj: Profimedia

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Do českého výzkumu čipů zamíří půl miliardy korun, cílem je z objevů konečně udělat byznys. 
  • Plzeňští vědci ukázali, že se polovodič dá pouhým světlem proměnit v kov. 
  • Na projektu se sešly univerzity s předními výrobci jako je Onsemi, Meopta i dodavatel Nvidie. 

V České republice startuje jeden z nejvýznamnějších projektů v oblasti čipů a polovodičů. Nejdůležitější firmy v oboru se spojily s předními univerzitami a výzkumnými institucemi s cílem výzkumu čipových technologií budoucnosti a jejich následného přetavení do komerčních produktů a nových společností. Právě to by mohlo být důležitým krokem pro zvyšování přidané hodnoty v ekonomice a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Česko často umí dělat dobré vědecké a akademické objevy, ne vždy z nich ale zvládne udělat byznys. 

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