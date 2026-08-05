Kazachstán předběhl Evropu. Zavádí digitální měnu jako bič na korupci
- Kazachstán od srpna zavádí digitální tenge do vybraných veřejných zakázek a rozpočtových výdajů, platí ale také pro občany.
- Díky chytrým kontraktům bude možné sledovat tok státních prostředků od rozpočtové alokace až po konečného příjemce.
Evropská centrální banka (ECB) zatím počítá s možným spuštěním digitálního eura nejdříve v roce 2029.
Kazachstán spustil vlastní digitální měnu. Podobu jeho tenge už dokončilo tamní ministerstvo financí a zavádí ji do praxe. Očekává, že se začne využívat od srpna při veřejných zakázkách na nákup léčiv, pohonných hmot, maziv a dalších materiálních zásob, platí ale také pro občany. Oproti tomu zatím poslední termín digitálního eura plánuje ECB na rok 2029.
Podle serveru The Astana Times Národní banka Kazachstánu již emitovala 340 miliard digitálních tenge (zhruba 13,14 miliardy korun), přičemž stát v nich dosud dokončil nebo připravuje celkem 80 projektů zahrnujících oblasti od dopravní infrastruktury přes zdravotnictví až po zemědělské dotace.
Hlavním cílem tohoto nasazení je zvýšit kontrolu nad využíváním veřejných financí prostřednictvím programovatelných plateb. Jak uvádějí agentura Qazinform a deník The Times of Central Asia, digitální tenge využívá chytré kontrakty, které umožňují účelově vázat státní prostředky a sledovat jejich tok od rozpočtové alokace až ke konečnému příjemci nebo generálnímu dodavateli.
Pro běžné obyvatele to znamená, že mohou svou platební kartu svázat s digitální měnou, stát jim v ní také může vyplácet například dávky. Funguje také v aplikacích komerčních bank a technologická architektura umožňuje bezkontaktní platby z mobilu na mobil i bez aktivního připojení k internetu.
Přehled státních digitálních měn (CBDC)
|Země / Měnová unie
|Název měny
|Rok spuštění
|Stav projektu
|Bahamy
|Sand Dollar
|2020
|Plný provoz
|Čína
|e-CNY (Digitální jüan)
|2020
|Rozsáhlý pilotní projekt
|Východokaribská měnová unie
|DCash
|2021
|Plný provoz
|Nigérie
|eNaira
|2021
|Plný provoz
|Jamajka
|JAM-DEX
|2022
|Plný provoz
|Indie
|Digitální rupie (e₹)
|2022
|Pilotní projekt
|Rusko
|Digitální rubl
|2023
|Pilotní projekt
|Kazachstán
|Digitální tenge
|2023 / 2026
|Plný provoz
Zdroj dat: Atlantská rada (CBDC Tracker), centrální banky. Ověřená data k srpnu 2026.
Pro firmy ve státních tendrech dosud bylo překážkou širšího využití zapojení subdodavatelů, kteří podle platné legislativy nemuseli chytré kontrakty využívat. Ministerstvo financí proto připravilo legislativní změny, jejichž cílem je tuto mezeru odstranit a rozšířit sledovatelnost finančních toků napříč celým dodavatelským řetězcem.
Digitální měnu zavedlo jen pár zemí
Kazachstán se tímto krokem zařazuje v oboru mezi pionýrské země. Na světě jsou jich dosud jednotky v závislosti na tom, jakou formou nebo kde všude digitální měna funguje. Má ji například Jamajka, Zimbabwe, Nigérie či Bahamy. Velký projekt běží v Číně, zatím v pilotním režimu, podobně jako v Rusku, které se připravuje na brzké spuštění. Země čelí podezření, že její motivací je obcházení sankcí.
Evropská centrální banka (ECB) oproti tomu teprve pracuje na výběru bank, které mají zájem se zúčastnit pilotní fáze digitálního eura.
A nepůjde o levnou záležitost. Zavedení měny by mohlo podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Piera Cipolloneho stát evropské banky v prvních čtyřech letech čtyři až šest miliard eur (97 miliard až 145,5 miliardy korun). Samotnou centrální banku by zavedení nové digitální měny mělo odhadem stát kolem 1,3 miliardy eur a náklady ECB na provoz měny mají činit asi 300 milionů eur ročně.
Obchodníci by naopak měli na digitálním euru ušetřit, protože poplatky za tyto platby budou zastropovány a jejich výše má být nižší než u poplatků, které si v současné době za bezhotovostní transakce účtují mezinárodní společnosti Mastercard nebo Visa.
ECB ve spolupráci se soukromými dodavateli buduje nyní infrastrukturu pro digitální euro, která bude fungovat prostřednictvím účtů, jež budou mít obyvatelé eurozóny u centrální banky. Občané EU mimo eurozónu budou také moci platit digitálními eury, pokud jejich národní centrální banka uzavře dohodu s ECB, dodal Cipollone.
ECB nyní čeká na schválení příslušné evropské legislativy, která by jí umožnila digitální euro vydat. Banka projekt vnímá jako způsob, jak udržet význam veřejných peněz v digitální ekonomice, sjednotit roztříštěný platební trh v Evropě a omezit závislost na poskytovatelích platebních služeb ze zemí mimo EU, čímž by podle ní posílila měnovou suverenitu a ekonomickou bezpečnost bloku.