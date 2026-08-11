Onsemi v Česku zvedla tržby i zisk. Jde o účetní operaci související s propouštěním a přesunem strojů do Asie
- Nejnovější účetní čísla české Onsemi vypadají skvěle, za jejich růstem ale stojí přesun výroby do Asie.
- Investice do rožnovské výroby za 44 miliard korun zůstává ve hvězdách i po schválené dotaci.
- Firma místo masivní výroby vsadí spíš na výzkum a návrh čipů, dokládá to i akvizice Codasipu.
Česká pobočka americké polovodičové společnosti Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně vyrábí a navrhuje čipy, v loňském roce výrazně zvedla tržby i zisk. Není ale důvod jásat, na těchto číslech se podepsala především restrukturalizace vedoucí k přesunu aktivit mimo Českou republiku. Toto dění způsobilo i nedávnou další vlnu propouštění. Otazníky visí nad investicí do expanze výroby za 44 miliard korun, která oficiálně stále nebyla zrušena, ale indicie nasvědčují tomu, že nemusí proběhnout.
Onsemi v České republice ve finančním roce 2025 podle účetní závěrky vykázala tržby přes devět miliard korun. Rok předtím to bylo 6,7 miliardy korun. Provozní zisk vyskočil z 350 na 826 milionů korun. Čistý zisk vyrostl z 139 na 759 milionů korun.
Nová číselná realita
Nejde ovšem o růst byznysu, ale o účetní operaci. „Ekonomické výsledky roku 2025 byly ovlivněny zejména restrukturalizací výrobních aktivit a souvisejícími účetními dopady,“ nastínila Onsemi v závěrce.
Firma podrobněji výsledky nekomentuje. Podle informací e15 růst finančních ukazatelů souvisí s přesunem výrobních strojů z Rožnova do Asie. Onsemi kromě jiného čelí tvrdé konkurenci z Číny, která je schopná vyrábět desky z karbidu křemíku (wafery), z nichž se dělají finální čipy, za zhruba třetinové ceny. Onsemi proto přehodnotila strategii v této oblasti a aktivity v Rožnově utlumila. Jak e15 psala, propuštěny musely být další stovky lidí.
„Rok 2025 byl pro společnost významně ovlivněn restrukturalizací výrobních aktivit. V souvislosti s úpravou rozsahu výrobních aktivit společnost přehodnotila využitelnost části svého majetku a zaúčtovala opravnou položku k nevyužívaným aktivům. Náklady související s těmito opatřeními byly v souladu s dokumentací k převodním cenám plně kompenzovány, což se promítlo do vývoje tržeb a současně eliminovalo negativní dopad těchto opatření na hospodářský výsledek,“ uvedla dále Onsemi.
Co bude s investicí v Česku?
Velký otazník se vznáší nad dříve oznámenou investicí Onsemi do rozšíření rožnovské výroby za zhruba 44 miliard korun. Evropská komise schválila možnost státní dotace kolem 12 miliard korun. Vláda ale stále o udělení nerozhodla. Jak již e15 psala, vedle odporu premiéra Andreje Babiše to souvisí právě i se změnami v záměrech Onsemi. Některé informované zdroje z Onsemi a okolí tvrdí, že investice byla zrušena, jen se to zatím veřejně nekomentuje. Firma situaci nekomentovala. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které projekt řeší, na dotazy nereagovalo.
Česká pobočka Onsemi se nyní snaží alespoň o nějakou investici. Původní záměr v Rožnově postavit komplexní výrobu na bázi karbidu křemíku už zřejmě nemusí vyjít. Onsemi se chce v Česku více zaměřit na výzkum a návrh čipů. I proto firma koupila část brněnské procesorové společnosti Codasip.