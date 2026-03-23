Victoria's Secret otevře v Česku druhou pobočku. Místo pro ni hledala roky
- Značka Victoira's Secret se po obchodním centru na Chodově chystá vstoupit do další lokace.
- Otevřít by měla ještě v první polovině roku.
- Loni v Česku začaly působit čtyři desítky zahraničních značek.
Americkou značku spodního prádla znali Češi z kampaní, ve kterých účinkovala i řada českých modelek, a také z tranzitní části pražského letiště Václava Havla. První pobočku v Česku otevřela Victoria’s Secret před třemi lety na pražském Chodově. Nyní k ní přidává druhou.
„Victoria’s Secret má o český trh dlouhodobý zájem a už pár let tu hledala vhodné prostory,“ vylíčil pro e15 vedoucí týmu pronájmu prostor pro střední a východní Evropu firmy Cushman and Wakefield Jan Kotrbáček. Nakonec se značka rozhodla usadit v Palladiu na náměstí Republiky. Na příchod americké značky už upozorňují i reklamy v samotném obchodním domě.
Podle Kotrbáčka k rozhodnutí přispěly i další značky, které už v Palladiu sídlí, ale také fakt, že jde o místo, kde se střetávají místní s turisty. „Nespokojí se jen tak s nějakým místem, jsou nároční na skladbu zákazníků i na design,“ dodal vedoucí týmu v Cushman & Wakefield.
Nová prodejna by měla otevřít v květnu, stejný měsíc si značka spodního prádla vybrala i před třemi lety pro otevření první pobočky na Chodově. Tehdy patřila Victoria’s Secret k nejžádanějším značkám v Česku, a to hned po Primarku.
Přehlídky se vrátily
Americký řetězec má kolem 1 380 poboček v sedmdesáti zemích světa. Proslavil se mimo jiné díky přehlídkám, na kterých vystupovaly i české modelky, mezi nimi například Eva Herzigová, Karolína Kurková nebo Daniela Peštová. Značka zároveň v posledních letech čelila dlouhodobé kritice, která se týkala zejména nerealistického pohledu na ženské tělo. To nakonec vedlo k tomu, že řetězec přehlídky na šest let utlumil. Vrátily se předloni.
Loni vstoupily podle statistik Cushman & Wakefield na český trh čtyři desítky zahraničních značek. Nejvíc se mluvilo o americkém řetězci rychlého občerstvení Five Guys, je mezi nimi ale například také italská kosmetická síť Kiko Milano, švédská značka ze skupiny H&M Arket nebo čínská automobilka BYD.