Zákazníci T-Mobilu si brzy připlatí. Ti, kteří nebudou chtít, mohou odejít ke konkurenci
- T-Mobile začne od poloviny května převádět zákazníky ze starých tarifů na nové tarify z řady Next, píše web mobilmania.zive.cz.
- Ve většině případů si zákazníci připlatí, operátor jim ale nabídne více dat nebo další služby.
- Zákazníci, kteří s novým tarifem nebudou souhlasit, mohou bez sankcí odejít ke konkurenci.
T-Mobile postupně zruší starší mobilní tarify a jejich uživatele převede na aktuální tarify Next. Operátor změnu zdůvodňuje snahou o zjednodušení a sjednocení svého portfolia služeb. Podle firmy jsou navíc zákazníci využívající novější tarify spokojenější.
Převod začne v polovině května a bude probíhat postupně podle fakturačních období jednotlivých zákazníků. Změna se dotkne také živnostníků a menších firem s paušálními tarify, nevztahuje se ale na předplacené karty Twist ani virtuálního operátora Kaktus. Ve většině případů zákazníci přejdou na dražší tarif, který jim nabídne více dat nebo další benefity.
Cílem je zjednodušení tarifního portfolia
T-Mobile uvádí příklad: Zákazník s původním tarifem 6 GB Plus se základní ceníkovou cenou 645 Kč přejde na tarif Next 8 GB za 695 Kč měsíčně. Připlatí si tak 50 Kč měsíčně, ale zároveň získá 2 GB dat navíc a neomezené datování o víkendu. Tuto výhodu obsahují tarify Next 8 GB a Next 12 GB. V případě nespokojenosti s nově nabízeným tarifem může zákazník zcela bez sankcí od operátora odejít.
„Sjednocení tarifního portfolia je příležitost, jak zajistit všem zákazníkům přístup k aktuální nabídce našich služeb i například větší ochranu,“ říká obchodní ředitel T-Mobilu pro rezidentní zákazníky Petar Babić. Postupná optimalizace a zjednodušování tarifního portfolia má operátorovi pomoct uvolnit kapacity interních systémů a soustředit se na stále důležitější bezpečnostní otázky.
Změna se dotkne pouze menší části zákaznické báze operátora. Většina zákazníků už některý z tarifů Next, představených v roce 2024, používá.