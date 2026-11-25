Oblíbeným aerolinkám se propadl zisk o 90 procent. Nejen Čechy čeká rekordní zdražení letenek
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Britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet se propadl hrubý zisk téměř o 90 procent.
Hospodářské výsledky společnosti zasáhly rostoucí ceny paliv v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
Cestujícím v Evropě hrozí v příštím roce výrazné zdražení letenek.
Hrubý zisk britské nízkonákladové letecké společnosti easyJet se v uplynulém finančním roce propadl téměř o 90 procent na 71 milionů liber (zhruba dvě miliardy korun). Firma to ve středu oznámila ve své výsledkové zprávě. Hospodářské výsledky podniku zasáhly rostoucí náklady na pohonné hmoty. Finanční rok 2026 firma uzavřela v září.
Celkové tržby se zvýšily o šest procent na 10,7 miliardy liber. Náklady na pohonné hmoty však vzrostly o 11 procent na 2,5 miliardy liber.
Konflikt na Blízkém východě žene ceny paliv vzhůru
Za růstem cen pohonných hmot stojí zejména konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým obvykle prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Letecké společnosti jsou v důsledku dražších pohonných hmot nuceny zvyšovat ceny letenek a omezovat kapacity, aby ochránily své ziskové marže, uvedla agentura Reuters.
Letenky mohou zdražit až o pětinu
Firma easyJet upozornila, že před dalším růstem cen je pouze částečně chráněna prostřednictvím takzvaných hedgeových dohod. Pro první polovinu roku 2027 si pomocí těchto dohod zajistila zhruba 69 procent své spotřeby paliv a pro druhou polovinu zhruba 54 procent.
„Společnost easyJet tak může začít více pociťovat důsledky vysokých cen pohonných hmot a širšího růstu nákladů, takže bude obtížné vyhnout se zdražování letenek,“ uvedla analytička Julie Palmerová ze společnosti BTG.
Šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary už v říjnu varoval, že Evropa zažije příští rok nejvýraznější nárůst cen letenek v historii. Letenky by podle něj mohly zdražit až o 20 procent.