Colt CZ za tři čtvrtletí zvýšil čistý zisk na dvě miliardy, roste hlavně evropský trh
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- Výnosy holdingu dosáhly 23 miliard, čistý zisk 1,9 miliardy.
- Nárůst tržeb zaznamenal Colt CZ u zákazníků z ozbrojených složek.
- Největší část výnosů tvoří evropské trhy včetně Česka, téměř čtvrtina USA.
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za tři letošní čtvrtletí výnosy 23,3 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 45,2 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny za devět měsíců roku přesáhl 1,9 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 43,7 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu.
„Výsledky za devět měsíců roku 2026 potvrzují přínos naší strategie postavené na třech vzájemně se doplňujících segmentech – palných zbraních, munici a energetických materiálech. Diverzifikace našeho podnikání posiluje odolnost skupiny a přispívá k růstu její ziskovosti. Rostoucí význam evropského obranného trhu, nasmlouvané zakázky v objemu přesahujícím 2,5 miliardy amerických dolarů a dlouhodobé kontrakty nám zároveň poskytují solidní výhled na budoucí výnosy,“ uvedl místopředseda představenstva Colt CZ Josef Adam.
Nárůst tržeb zaznamenal Colt CZ u zákazníků z ozbrojených složek. Na hospodářský výsledek zbrojařské skupiny měla vliv také akvizice společností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power. Ukazatel EBITDA za devět měsíců roku 2026 holdingu meziročně vzrostl o 61 procent na 5,5 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.
„K růstu přispěla jak konsolidace nově získaných společností, tak organický růst našich tradičních segmentů. Ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme významný objem dodávek, jejichž načasování bude částečně záviset na získání příslušných vývozních licencí,“ uvedla finanční ředitelka skupiny Jana Matoušková.
Zbraní se prodává víc
Počet prodaných zbraní holdingu za tři letošní kvartály vzrostl ve srovnání s prvními devíti měsíci loňského roku o 5,1 procenta na 436 288. Zatímco prodej krátkých palných zbraní meziročně klesl o 4,5 procenta na 238 360 kusů, prodej dlouhých palných zbraní se meziročně zvýšil o 19,6 procenta na 197 928 kusů. Výnosy z prodeje zbraní za tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 39,2 procenta na 11,7 miliardy korun.
Z prodeje munice měl Colt CZ za tři kvartály výnosy 7,7 miliardy korun, meziročně o 0,3 procenta nižší, a to především z důvodu poklesu prodejů v souvislosti s českou muniční iniciativou. U energetických materiálů byly výnosy čtyři miliardy korun, ve srovnání s prvními třemi kvartály loňského roku o 8,2 procenta vyšší.
Na celkových výnosech Colt CZ se za tři čtvrtletí z 22,7 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 40 procent, v Česku dosáhly 18,2 procenta. Podíl Kanady byl 9,1 procenta, Asie 6,6 procenta, Latinské Ameriky 2,4 procenta a Afriky 0,7 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina za první šest měsíců roku uvolnila přes 1,8 miliardy korun, meziročně o 214,4 procenta více.
Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 31 až 33 miliard korun. Upravená EBITDA by měla být na úrovni osmi až 8,5 miliardy korun. Ve zbývající části letošního roku plánuje Colt CZ nadále usilovat o významné zakázky v segmentu ozbrojených složek, zejména v členských státech NATO a EU a prostřednictvím Agentury Severoatlantické aliance pro poskytování podpory a pořizování výzbroje (NSPA). Současně plánuje rozvíjet své působení na dalších trzích, především v Asii.
Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.
Skupina sídlí v České republice. Ve svých 13 výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha a letos v dubnu dokončila duální listing na burze Euronext Amsterdam. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.