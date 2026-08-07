CSG vzrostly tržby skoro o pětinu, růst táhla výroba munice
- Tržby CSG v pololetí vzrostly o 17,2 procenta na 3,25 miliardy eur.
- EBITDA stoupla o 11,5 procenta, růst dál táhnou obranné aktivity a munice.
- Zakázky a obchodní příležitosti dosáhly 46 miliard eur.
Zbrojařskému a strojírenskému holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada vzrostly za letošní první pololetí meziročně tržby o 17,2 procenta na 3,25 miliardy eur (zhruba 78,8 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o 11,5 procenta na 863 milionů eur (asi 20,9 miliardy korun). Vyplývá to z výsledků, které v pátek CSG zveřejnila.
Růst podle společnosti nadále táhly především obranné aktivity sdružené v divizi Defence Systems, zejména výroba munice středních a velkých ráží a segment pozemních systémů.
Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 12,7 procenta na 784 milionů eur (19 miliard korun). Skupina znovu potvrdila výhled pro letošní rok, očekává tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur. Dále očekává, že do konce letošního roku dosáhne její výroba velkorážové munice přibližně 850 000 kusů oproti 550 000 v minulém roce. Do konce roku 2027 chce skupina navýšit výrobní kapacitu vlastní velkorážové munice na 1,1 milionu kusů.
Čistý dluh skupiny činí 2,9 miliardy eur (70,3 miliardy korun), poměr čistého dluhu k provozní EBITDA za posledních 12 měsíců dosáhl podle skupiny 1,6. Skupina ale očekává, že tento poměr klesne do konce roku pod 1,3násobek.
Celkový objem potvrzených zakázek a obchodních příležitostí ve vyjednávání vzrostl na 46 miliard eur z 44 miliard eur na konci prvního čtvrtletí. Největší část backlogu (zásoba zakázek) nyní tvoří divize Land Systems, a to asi z 46 procent. Následoval segment M&L Ammunition s 38 procenty, dále Ammo+ s 14 procenty, Aerospace & Defence Electronics s dvěmi procenty a Advanced Systems s jedním procentem.
V samotném druhém čtvrtletí se pak tržby meziročně zvýšily o 20,3 procenta na 1,7 miliardy eur (41,2 miliardy korun). Tržby tedy rostly skupině v obou čtvrtletích dvouciferným tempem. Hrubý provozní zisk EBITDA se zvýšil o asi 15 procent na 452 milionů eur (10,9 miliardy korun).
Společnost CSG vstoupila letos 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Firma tehdy prodejem svých akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč). Od té doby však cena akcií CSG výrazně klesla, mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Loni její čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).