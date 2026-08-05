CSG investuje do kanadského vývojáře interceptorů a nadzvukových technologií, chce výrobky prosadit v NATO
- CSG získala podíl v kanadské firmě North Vector Dynamics.
- Ta vyvíjí raketové systémy, protivzdušnou obranu a hypersonické technologie.
- CSG chce její produkty prosadit hlavně na trzích států NATO.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) získala podíl v kanadské firmě North Vector Dynamics (NVD), která vyvíjí raketové systémy, technologie protivzdušné obrany a hypersonické technologie. Hodnotu investice ani výši podílu společnost nesdělila.
Cílem investice je podle CSG podpořit obchod produktů kanadského podniku a prosadit je zejména na trzích členských států Severoatlantické aliance (NATO). Hodnota společnosti North Vector Dynamics nyní přesahuje podle CSG 90 milionů amerických dolarů (zhruba 1,9 miliardy korun).
„Charakter moderních konfliktů se rychle mění. Stále větší význam získávají autonomní systémy, umělá inteligence, pokročilé senzory, přesné navádění a ekonomicky efektivní protivzdušná obrana. North Vector Dynamics vyvíjí rodinu interceptorů, které mají potenciál zásadně ovlivnit podobu těchto schopností v příštích letech,“ řekl generální ředitel CSG a předseda jejího představensta Michal Strnad.
Kromě finanční investice chce CSG kanadské firmě nabídnout své zázemí a odborné zkušenosti s výrobou nebo rozsáhlou mezinárodní obchodní síť. Kanada pak představuje pro CSG významného spojence v NATO. „Strategická investice do North Vector Dynamics proto skupině otevírá nové příležitosti pro technologickou i průmyslovou spolupráci na severoamerickém trhu,“ uvádí tisková zpráva.
North Vector Dynamics sídlí v Calgary v kanadské provincii Alberta a vznikla v roce 2022. Společnost v současnosti spolupracuje s kanadským ministerstvem obrany na vývoji hypersonických technologií a dalších produktech, které se uplatňují v moderním válčení.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (v přepočtu 162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.