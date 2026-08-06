Železniční zakázka století míří k Českým drahám. Jako vítěze je schválili středočeští radní
- České dráhy získaly třicetiletou zakázku na provoz vlaků v Praze a Středočeském kraji.
- Jejich nabídka činila 165 miliard korun, RegioJet byl o 18 miliard dražší.
- Dopravce musí pořídit nové soupravy EMU 400.
Takzvaná železniční zakázka století, která zahrnuje provozování vlaků v Praze a Středočeském kraji na roky 2030 až 2060, skončila v rukou Českých drah. Na svém čtvrtečním jednání výběr dopravce stvrdili středočeští radní. Upozornily na to Hospodářské noviny.
České dráhy za třicetiletý provoz žádaly 165 miliard korun. Nabídku podal ještě RegioJet Radima Jančury, který byl ale o 18 miliard dražší. Podmínkou soutěže je i pořízení nových vlaků, jednotek EMU 400.
„Dnešním rozhodnutím rady začne 15denní lhůta, kdy lze podávat námitky proti výsledku. Nemám signál, že by se měl někdo odvolávat, což ale nemusí vůbec nic znamenat. Pokud tendr během lhůty nikdo nenapadne, tak by mělo následovat schválení vítěze zakázky Prahou, což se předpokládá. Pak by bylo možné v září podepsat smlouvu s vítězným uchazečem,“ říká pro e15 radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký.
Cenový rozdíl 18 miliard mezi nabídkami ČD a RegioJetem považuje v kontextu 30 let trvání zakázky za relativně malý, oba konkurenti podle něj svedli těsný souboj.
Cílem je zvládnout růst počtu cestujících
Podle Boreckého není hlavním cílem soutěže úspora veřejných peněz, ale zajištění dostatečné kapacity železniční dopravy pro rychle rostoucí region.
„Není to primárně o nějaké úspoře pro veřejné rozpočty. Díky novým vlakům a novému dopravci budeme schopni dlouhodobě řešit nedostatečnou kapacitu na středočeské a pražské železnici. Víme, že v regionu v příštích desetiletích přibude zhruba půl milionu obyvatel a musíme být schopni reagovat na rostoucí poptávku po veřejné dopravě,“ řekl už v polovině června při otevírání obálek s nabídkami dopravců.
Na které tratě vlaky vyjedou?
- Český Brod – Praha / Praha – Řevnice – Beroun – dočasně neprůjezdný model (linka S7)
- Praha-Veleslavín – Kladno-Ostrovec (linky S5 a R45)
- Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla (linka S55)
- Praha – Poříčany – Kolín (linka S1)
- Praha – Poříčany – Kolín – Kutná Hora (linka R41)
Možná rozšíření na jednotlivých linkách:
- S5, S55 a R45: prodloužení linek z Veleslavína na Masarykovo nádraží včetně posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400
- R48: zavedení linky spěšných vlaků Praha – Mladá Boleslav včetně posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400
- S7: v průjezdném modelu Český Brod – Praha – Beroun, posílení vlaků a zavedení intervalu 10 minut Praha – Dobřichovice/Řevnice
- S5 a S55: posílení kapacity vlaků Praha-Veleslavín – Kladno ve špičkách na dvojice EMU 400 a zaokruhování Praha-Letiště Václava Havla (vedení osobních vlaků Praha – Kladno přes letiště)
- S1: zavedení špičkového intervalu 10 minut Praha – Úvaly (dvojice EMU 400); R41: posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400
Zakázka se vymyká svou mimořádnou délkou na 30 let. „Zaráží nás, že vítězné České dráhy při posuzování nabídek výrobců nezohledňují náklady na servis. Nechápeme, jak se to může stát u zakázky na třicet let. V naší branži se říká, že servis vozidla za jeho životní cyklus se rovná přibližně pořizovací ceně vozidla. Tyto náklady přitom nejsou nikde ani nikým zohledněny,“ postěžoval si v rozhovoru pro e15 Zdeněk Majer, prezident správní rady české divize švýcarského výrobce kolejových vozidel Stadler.
„Paradoxem takových tendrů je, že vyhrává zdánlivě nejlevnější nabídka, tedy pořízení vozidel, která v konečném důsledku nemusí být vůbec nejlepší ani nejlevnější,“ dodal Majer.