OpenAI hledá cestu k Bílému domu. Ve hře je pětiprocentní podíl pro stát
- OpenAI podle Financial Times zvažuje předání pětiprocentního podílu americké vládě.
- Návrh má posílit vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
- Podobný krok by se mohl týkat i dalších velkých firem vyvíjejících umělou inteligenci.
Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání pětiprocentního podílu ve firmě americké vládě. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovorů s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
Altman podle FT o prodeji podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo předání podobného podílu dalšími americkými společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí (AI), ačkoli není jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné k takovému kroku přistoupit, uvedl FT.
Veřejný fond inspirovaný Aljaškou
Podle listu by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. Nicméně OpenAI ani další podobné společnosti zisků nedosahují, naopak jsou financovány masivními dluhy.
Altman a další manažeři OpenAI navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu ve stylu aljašského ropného fondu, který investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě a obyvatelům. Mezi tyto společnosti by mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádosti o vstup na burzu.
Příklad Intelu naznačuje možný vývoj
Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.
Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po této transakci se vztahy s administrativou zlepšily.