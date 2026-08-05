Pivní trh se zvedá ze dna. Heinekenu rostou zisky díky drahým značkám a nealku
- Společnost Heineken potvrdila svůj celoroční výhled růstu provozního zisku o 2 až 6 procent, k čemuž přispělo zrychlení prodejů ve druhém čtvrtletí a pololetní čistý zisk 1,26 miliardy eur.
Hlavními tahouny oživení poptávky po dlouhotrvajícím útlumu na pivním trhu jsou především prémiové značky a skokově rostoucí popularita nealkoholických piva a nápojů.
K lepší profitabilitě pivovaru pomáhají i rozsáhlá úsporná opatření, v rámci kterých firma dříve oznámila rušení tisíců pracovních míst s cílem ušetřit až 500 milionů eur ročně.
Společnost Heineken potvrdila svůj výhled zisku na tento rok poté, co se ve druhém čtvrtletí zrychlilo tempo růstu objemu prodeje, k čemuž přispěly prémiové značky a produkty s nižším obsahem alkoholu, což je dalším signálem oživení na globálním trhu s pivem, píše The Wall Street Journal.
Nizozemský pivovar ve středu oznámil, že celkový objem prodeje v období od dubna do června meziročně organicky vzrostl o 1,9 procenta, čímž se tempo růstu zrychlilo oproti 1,2 procenta zaznamenaným v prvním čtvrtletí. Díky tomu se čisté tržby za první pololetí zvýšily na 14,83 miliardy eur (17,10 miliardy dolarů) a provozní zisk na 2,17 miliardy eur, a to podle preferované účetní metody BEIA společnosti Heineken. Čistý zisk meziročně vzrostl o deset procent na 1,26 miliardy eur.
K nárůstu objemů přispěl 6% růst v prémiovém segmentu skupiny, včetně stejnojmenné značky, a také 12% růst v kategorii nápojů s nízkým nebo žádným obsahem alkoholu, na kterou se pivovar zaměřuje. Objemy piva byly meziročně o 0,5 procenta vyšší, zatímco objemy nepivních nápojů vzrostly meziročně o šest procent.
Toto oživení potvrzuje známky toho, že nové trhy a zaměření na prémiovější značky pomáhají pivovarům dostat se z dlouhotrvajícího propadu. Společnost AB InBev, výrobce piv Bud Light a Corona, minulý týden uvedla, že objemy prodeje v posledním čtvrtletí vzrostly více, než se očekávalo, částečně díky lepšímu složení sortimentu dražších značek a také díky mistrovství světa ve fotbale.
Společnost potvrdila svůj výhled na letošní rok, který počítá s růstem provozního zisku o 2 % až 6 %, k čemuž přispějí plánované úspory nákladů ve výši až 500 milionů eur za celý rok. Společnost Heineken již dříve v tomto roce oznámila, že v reakci na oslabení trhu s pivem zruší tisíce pracovních míst, což je součástí plánu zaměřeného na úspory ve výši 400 až 500 milionů eur ročně.