Velkorysý rok filantropie. Nadace PPF rozdala rekordní objem peněz, nejvíce získalo Divadlo Archa
- Nadace PPF rozdělila v roce 2025 rekordních 112 milionů korun, čímž od svého založení překročila hranici půl miliardy rozdaných prostředků.
- Největší dotaci získalo Divadlo Archa (sedm milionů korun), 21,5 milionu šlo na likvidaci následků povodní a další miliony směřovaly do umění a veřejného prostoru.
- O pětině rozpočtu rozhodují sami zaměstnanci. Nadace se soustředí na kulturu a umění, čímž se liší od rodinné nadace Kellnerových zaměřené na vzdělávání.
Charitativní organizace skupiny PPF vyplatila v roce 2025 na grantech nejvyšší částku od svého založení. Nadace PPF rozdělila 112 milionů korun mezi více než šest desítek projektů. Celkový objem rozdělených prostředků od jejího vzniku v roce 2019 tím překročil hranici půl miliardy korun. Hlavními dárci byly opět bankovní domy patřící do stejné finanční skupiny. Vyplývá to z výroční zprávy Nadace PPF za loňský rok.
„I díky spuštění grantového programu jsme v roce 2025 dosáhli rekordní celkové částky rozdaných darů. Jako ještě významnější však vnímám jiný milník, který jsme překročili – půl miliardy korun, které jsme od založení Nadace PPF rozdělili mezi celkem 250 projektů,“ uvádí ve výroční zprávě předsedkyně správní rady Nadace PPF Kateřina Jirásková.
Fondy neslouží tradiční charitě
V roce 2024 nadace na darech vybrala 73 milionů korun. O rok později do ní mateřské společnosti poslaly celkem 280 milionů korun. Většinu této sumy zajistila PPF banka, která převedla čtvrt miliardy korun. Dalšími 30 miliony korun přispěla Air Bank. Z podpořených projektů je zřejmé, že prostředky nadace neslouží pouze tradiční charitě. Míří také do podpory českých tvůrců v zahraničí a do oblastí, které běžně zajišťuje veřejný sektor.
Největším příjemcem se loni stala pražská scéna Divadlo Archa s dotací sedm milionů korun. Následovalo Odborné učiliště v Chroustovicích s částkou šest milionů korun. V tomto případě šlo o prostředky na likvidaci škod po podzimních povodních. Celkově si odstraňování následků záplav na Moravě a v Pardubickém kraji vyžádalo z nadačního rozpočtu 21,5 milionu korun. Prostředky směřovaly především do zasažených škol a sborů dobrovolných hasičů.
Peníze PPF jsou vidět i v pražském veřejném prostoru
Kapitál nadace vstoupil také do městského veřejného prostoru. Tři miliony korun získala Galerie hlavního města Prahy na realizaci světelné instalace výtvarníka Krištofa Kintery pro nově budovaný Dvorecký most. Výtvarník pro toto dílo shromáždil více než čtyři sta starých pouličních lamp z mnoha světových měst a osadil je novými technologiemi. Další tři miliony korun směřovaly na proměnu opuštěného multikina Galaxie na pražském Jižním Městě, kde vzniklo dočasné centrum poskytující azyl mimo jiné Dejvickému divadlu.
Rozdělování peněz funguje podle výroční zprávy také jako interní personální nástroj skupiny PPF. O pětině grantového rozpočtu rozhodují prostřednictvím hlasování o lokálních projektech sami zaměstnanci holdingu. Loni takto rozdělili téměř 20 milionů korun mezi třináct občanských iniciativ, přičemž do výběru se zapojily zhruba dvě třetiny pracovníků.
Nadace PPF je jednou ze dvou nadací spojených s vlastníky skupiny. Druhou je The Kellner Family Foundation. Zatímco Nadace PPF funguje jako korporátní filantropie zaměřená na kulturu, umění a podporu českého talentu v zahraničí, rodinná nadace Kellnerových je financována ze soukromých prostředků rodiny Kellnerových. Ta o sobě letos dala slyšet především únorovým darem 170 milionů korun nadaci manželky ukrajinského prezidenta, která pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou. Od roku 2002 věnovala rodina Kellnerových prostřednictvím svých nadací na rozvoj vzdělanosti v České republice 2,39 miliardy korun.