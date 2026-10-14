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PPF chystá další akvizici. O2 chce koupit IT firmu, která pracuje pro ČEZ i velké banky

Sídlo O2 na pražské Brumlovce

Sídlo O2 na pražské Brumlovce Zdroj: Tomeš Michael / E15

ČTK
red , ČTK
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  • Operátor O2 ze skupiny PPF plánuje převzít českou IT společnost Ness Czech, kterou vlastní americký fond KKR.

  • Transakci nyní posuzuje antimonopolní úřad, kupní cena zatím nebyla zveřejněna.

  • Ness Czech zaměstnává přes 200 lidí, loni vykázala ztrátu a její obrat klesl pod miliardu korun.

Operátor O2 chce koupit českou IT firmu Ness Czech. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. V současné době je firma Ness Czech součástí skupiny Ness Digital Engineering, kterou vlastní americký investiční fond KKR. Cena obchodu zveřejněna nebyla.

IT firma pracuje pro ČEZ, banky i státní instituce

„Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktuálně zamýšlenou transakci posuzuje, nemůžeme ji v tuto chvíli blíže komentovat,“ sdělila serveru HN.cz mluvčí operátora O2 Veronika Zachariášová. Podobně podle serveru reagovala i marketingová ředitelka Ness Czech Jana Ambrožová.

Ness Czech patří mezi největší poskytovatele IT služeb v Česku. Za svou více než třicetiletou historii na českém trhu dodal přes 2 500 projektů více než 150 klientům. Mezi zákazníky patří například firmy ČEZ, Komerční banka, O2, T-Mobile nebo Veolia. Ve veřejném sektoru spolupracuje s významnými organizacemi, zákazníky jsou například Správa železnic, Český statistický úřad nebo Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká národní banka či ministerstvo pro místní rozvoj, vyplývá z údajů na webu společnosti.

Ness Czech skončila ve ztrátě, O2 naopak zvýšilo zisk

Ness Czech má pobočky v Praze, Brně a Ostravě, zaměstnává přes 200 lidí a její roční obrat v roce 2025 meziročně klesl pod jednu miliardu korun, firma skončila ve ztrátě. Provozní výsledek byl minus 33,7 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy.

O2 patří do investiční skupiny PPF. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), zejména mobilní, datové a internetové služby pro jednotlivce, domácnosti, firmy i veřejnou správu. Loni firma zvýšila konsolidovaný zisk po zdanění o 12 procent na 6,065 miliardy korun. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 6,9 procenta na 39,66 miliardy korun. Operátor má zhruba pět milionů mobilních zákazníků a zaměstnává skoro 3 900 lidí.

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