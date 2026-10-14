PPF chystá další akvizici. O2 chce koupit IT firmu, která pracuje pro ČEZ i velké banky
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- Operátor O2 ze skupiny PPF plánuje převzít českou IT společnost Ness Czech, kterou vlastní americký fond KKR.
Transakci nyní posuzuje antimonopolní úřad, kupní cena zatím nebyla zveřejněna.
Ness Czech zaměstnává přes 200 lidí, loni vykázala ztrátu a její obrat klesl pod miliardu korun.
Operátor O2 chce koupit českou IT firmu Ness Czech. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. V současné době je firma Ness Czech součástí skupiny Ness Digital Engineering, kterou vlastní americký investiční fond KKR. Cena obchodu zveřejněna nebyla.
IT firma pracuje pro ČEZ, banky i státní instituce
„Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktuálně zamýšlenou transakci posuzuje, nemůžeme ji v tuto chvíli blíže komentovat,“ sdělila serveru HN.cz mluvčí operátora O2 Veronika Zachariášová. Podobně podle serveru reagovala i marketingová ředitelka Ness Czech Jana Ambrožová.
Ness Czech patří mezi největší poskytovatele IT služeb v Česku. Za svou více než třicetiletou historii na českém trhu dodal přes 2 500 projektů více než 150 klientům. Mezi zákazníky patří například firmy ČEZ, Komerční banka, O2, T-Mobile nebo Veolia. Ve veřejném sektoru spolupracuje s významnými organizacemi, zákazníky jsou například Správa železnic, Český statistický úřad nebo Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká národní banka či ministerstvo pro místní rozvoj, vyplývá z údajů na webu společnosti.
Ness Czech skončila ve ztrátě, O2 naopak zvýšilo zisk
Ness Czech má pobočky v Praze, Brně a Ostravě, zaměstnává přes 200 lidí a její roční obrat v roce 2025 meziročně klesl pod jednu miliardu korun, firma skončila ve ztrátě. Provozní výsledek byl minus 33,7 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy.
O2 patří do investiční skupiny PPF. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), zejména mobilní, datové a internetové služby pro jednotlivce, domácnosti, firmy i veřejnou správu. Loni firma zvýšila konsolidovaný zisk po zdanění o 12 procent na 6,065 miliardy korun. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 6,9 procenta na 39,66 miliardy korun. Operátor má zhruba pět milionů mobilních zákazníků a zaměstnává skoro 3 900 lidí.