Práce se proměňuje. Do popředí se dostává spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí
Umělá inteligence se stále více stává běžnou součástí pracovního prostředí a zásadně proměňuje způsob, jakým firmy fungují. Asi 72 procent českých a slovenských firem tak považuje dopad AI na firemní kulturu za velmi významný a 55 procent vnímá její vliv na rozhodovací procesy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte. V Česku a na Slovensku se do průzkumu zapojilo 275 respondentů z řad firem.
„Rok 2026 jasně ukazuje, že vstupujeme do nové fáze proměny práce, v níž se do popředí dostává spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejde přitom jen o technologický posun, ale o hlubokou změnu toho, jak pracujeme, rozhodujeme se a vytváříme hodnotu. Organizace dnes stojí před zásadní výzvou, jak plně využít potenciál AI a nových technologií a současně zachovat lidský rozměr práce,“ uvedla expertka Deloitte Zuzana Kostiviarová.
Většina českých i slovenských organizací dnes podle průzkumu aktivně zavádí AI. Až 60 procent z nich nyní řeší, jak nastavit efektivní spolupráci mezi lidmi a technologiemi. Často se však soustředí především na technologii a efektivitu, zatímco lidský rozměr spolupráce s AI zůstává upozaděn.
S rostoucím využíváním AI je však podle průzkumu stále obtížnější rozlišit kvalitní a důvěryhodné informace. Na tuto skutečnost musí reagovat i HR oddělení, a to zejména v oblastech jako nábor, hodnocení výkonu či rozvoj zaměstnanců. Ty totiž pracují s předpokladem, že získaná data o zaměstnancích či kandidátech jsou pravdivá. Přestože si 53 procent českých a slovenských respondentů uvědomuje důležitost kvality dat, pouze 19 procent organizací v této oblasti zaznamenává alespoň dílčí pokrok, vyplývá z průzkumu.
Dopad AI na rozhodování je zásadní
Umělá inteligence podle průzkumu stále více vstupuje i do rozhodovacích procesů, které byly dosud doménou manažerů. Více než polovina českých a slovenských respondentů tak považuje dopad AI na rozhodování za zásadní. Organizace proto hledají rovnováhu mezi využitím dat a technologií a zachováním lidského úsudku, odpovědnosti a autonomie. Vedle toho AI často nenápadně ovlivňuje i firemní kulturu.
Z globálního pohledu se zároveň ukazuje, že AI je především kulturní, nikoli technologickou výzvou. Zhruba 65 procent společností na světě podle studie očekává, že se jejich firemní kultura bude muset kvůli AI zásadně proměnit. Nejasně nastavená pravidla používání umělé inteligence mohou ale podle průzkumu podkopávat důvěru zaměstnanců v AI, snižovat ochotu ji používat, a brzdit tak její smysluplnou adopci.