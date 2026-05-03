Ceny energií letos vzrostou o čtvrtinu. Hrozí další šok, varuje Světová banka
Světová banka předpovídá letošní nárůst cen energií o 24 procent, což představuje nejvyšší hodnoty od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
Klíčovým faktorem pro vývoj globálních trhů zůstává situace na Blízkém východě a plynulost dopravy strategických surovin Hormuzským průlivem.
Vysoké ceny ropy a hnojiv mohou vyvolat další vlnu inflace a ohrozit potravinovou bezpečnost desítek milionů lidí v rozvojových zemích.
Ceny energií by v letošním roce měly vzrůst o 24 procent a budou nejvyšší od roku 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Uvedla to ve svém odhadu vývoje cen komodit Světová banka (SB). Její odhad však počítá s tím, že nejzávažnější narušení dodávek způsobené válkou na Blízkém východě skončí v květnu.
Růst by mohl být ještě vyšší, pokud by se nepřátelské akce na Blízkém východě vyostřily a narušení dodávek by trvalo déle. Základní scénář SB předpokládá, že objem přepravy Hormuzským průlivem, kterým před válkou procházelo 35 procent celosvětového obchodu s ropou po moři, se do října postupně vrátí zhruba na úroveň před konfliktem. Ale rizika se podle ní „výrazně přiklánějí“ k vyšším cenám.
Základní scénář banky také předpokládá, že ceny komodit se v roce 2026 zvýší o 16 procent. Kromě vysokého růstu cen energií k tomu přispěje také růst cen hnojiv a rekordně vysoké ceny několika důležitých kovů. Komodity jsou základní suroviny obchodované na světových trzích, jako jsou ropa, zemní plyn, kovy nebo zemědělské plodiny.
Útoky na energetickou infrastrukturu a narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivem vyvolaly doposud největší šok v dodávkách ropy, upozornila SB. Cena ropy Brent zůstala v polovině dubna o více než 50 procent vyšší než na začátku roku a letos by měla dosáhnout průměrné hodnoty 86 dolarů za barel, když v roce 2025 činila 69 dolarů za barel. Pokud by ale důležitá ropná a plynárenská zařízení utrpěla další válečné škody a objemy vývozu by se zotavovaly pomalu, může průměrná cena činit až 115 dolarů a barel, dodala SB. Dnes se cena ropy Brent pohybuje kolem 111 dolarů za barel.
Dopady na globální ekonomiku a potravinovou bezpečnost
„Válka zasahuje globální ekonomiku v kumulativních vlnách: nejprve prostřednictvím vyšších cen energií, poté vyšších cen potravin a nakonec vyšší inflace, která zvýší úrokové sazby a ještě více prodraží úvěry,“ uvedl hlavní ekonom SB Indermit Gill. Tento šok podle něj nejvíce zasáhne nejchudší a dále zhorší problémy vysoce zadlužených rozvojových zemí.
Ceny hnojiv mají letos vzrůst o 31 procent, a to zejména kvůli prudkému růstu ceny močoviny o 60 procent. Močovina je nejpoužívanější pevné dusíkaté hnojivo. Vyrábí se z amoniaku a oxidu uhličitého, které se obvykle získávají ze zemního plynu.
Růst cen hnojiv vyvolá tlak na zásobování potravinami a může snížit příjmy zemědělců a ohrozit budoucí výnosy plodin. Světový potravinový program odhaduje, že pokud válka bude pokračovat delší dobu, mohlo by akutní nejistotě v zásobování potravinami letos čelit více než 45 milionů lidí.
SB dodala, že inflace v rozvojových ekonomikách by letos podle základního scénáře měla činit v průměru 5,1 procenta. To je zrychlení z loňských 4,7 procenta a je to o jeden procentní bod více, než SB čekala před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě. Pokud bude konflikt trvat déle, může inflace v rozvojových zemích zrychlit až na 5,8 procenta.
Banka zároveň uvedla, že výrazně utrpí i hospodářský růst. Rozvojové ekonomiky by podle nového odhadu měly letos vzrůst jen o 3,6 procenta, zatímco před válkou se počítalo se čtyřprocentním tempem růstu.