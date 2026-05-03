Data Check: Litr za 23 Kč. Kde se ve vyspělém světě tankuje nejlevněji?

Aleš Ligas , František Zajíc
  • Ve kterém ekonomicky vyspělém státě je nejlevnější litr benzinu? 
  • Jak se liší míra zdanění? 
  • Jak cenami otřásla krize na Blízkém východě? 

Konflikt na Blízkém východě otřásl cenami pohonných hmot. Kvůli němu byl benzin i nafta nejdražší za poslední čtyři roky. Přestože se zdá, že mají ceny svůj vrchol za sebou, nějaký čas ještě určitě budou vyšší, než na co byli řidiči v posledních letech zvyklí. 

Jak se liší ceny za litr benzinu ve světě? Na kolik se do částky promítá zdanění a další zásahy státu? Zkuste si tipnout v naší nové hádance ze série e15 Data Check, kdo má mezi státy G7 a státy Evropské unie nejnižší cenu benzinu! 

Než budete číst dál, otestujte svůj odhad v následujícím kvízu. (Data jsou v přepočtu z USD na CZK ze dne 29. 9. 2026.) 

Kde se ve vyspělém světě tankuje nejlevněji? ⛽

Možná jste na prvním místě očekávali Spojené státy, které jsou pro nízké ceny pohonných hmot známé. Vítěz se ovšem s cenou kolem 23 korun za litr dostává ještě před ně. Tato země má o něco vyšší zdanění pohonných hmot než USA, ale stále nižší než evropské státy. 

Do čela žebříčku ji každopádně přivedla opatření spojená s konfliktem na Blízkém východě. Tamní vláda se rozhodla na rostoucí ceny ropy reagovat aktivními zásahy do trhu prostřednictvím dotací na benzin. Ceny pohonných hmot tak zůstaly pro řidiče stabilní i přes zdražení vstupní suroviny. Právě díky tomu se tato země patřící do G7 umístila na čele tohoto srovnání. 

USA se každopádně umístily v popředí také. Na rozdíl od jiných vyspělých států mají nízké ceny kvůli nízkému zdanění a také díky dostupné ropě. Její těžbu USA v posledních deseti letech masivně rozšířily a staly se zároveň největším těžařem ropy na světě. V roce 2025 těžily v průměru 13,6 milionu barelů denně. 

Zdanění pohonných hmot je v USA nejnižší v porovnání s ostatními zeměmi z tohoto žebříčku. Daně z prodeje benzinu tam tvoří přibližně 20 procent ceny. Na pohonné hmoty se v USA sice vztahuje federální a následně ještě státní daň, celková suma, která připadne do veřejných rozpočtů, se proto v jednotlivých státech může lišit. I tak ale při ceně benzinu kolem 24 korun tvoří daně přibližně pět korun. 

V evropských státech je to naopak. Poplatky státu tvoří většinu z ceny, kterou řidiči vidí na totemech u čerpacích stanic. Pohonné hmoty ve většině případů podléhají navíc dvojímu zdanění, protože kromě DPH se ještě z každého litru platí spotřební daň. Pro evropské státy jsou příjmy ze zdanění benzinu a nafty jednoduchým a stabilním zdrojem státních rozpočtů. 

Některé členské státy EU, jako třeba Německo a Rakousko, navíc k DPH a spotřební dani přidávají ještě uhlíkovou daň. Vyšší poplatky státu tak mají mimo jiné kompenzovat i zátěž životního prostředí, která plyne z osobní i nákladní dopravy. 

A jaké je složení ceny litru benzinu v Česku? Jak vysoké jsou náklady na výrobu, marže a na kolik si přijde stát? To si můžete zkusit v naší další hádance ze série e15 Data Check

PořadíZeměCena
1.Japonsko23,20 Kč/l
2.USA24,50 Kč/l
3.Jižní Korea30,00 Kč/l
4.Austrálie30,60 Kč/l
5.Kanada31,20 Kč/l
6.Malta32,30 Kč/l
7.Bulharsko35,10 Kč/l
8.Velká Británie36,00 Kč/l
9.Kypr36,50 Kč/l
10.Maďarsko37,70 Kč/l
11.Španělsko37,80 Kč/l
12.Slovensko38,10 Kč/l
13.Slovinsko39,00 Kč/l
14.Chorvatsko40,60 Kč/l
15.Polsko40,80 Kč/l
16.Česko40,80 Kč/l
17.Estonsko41,60 Kč/l
18.Litva42,00 Kč/l
19.Lucembursko42,50 Kč/l
20.Švédsko42,80 Kč/l
21.Rakousko43,20 Kč/l
22.Itálie43,20 Kč/l
23.Rumunsko43,50 Kč/l
24.Lotyšsko44,40 Kč/l
25.Belgie45,30 Kč/l
26.Norsko45,40 Kč/l
27.Portugalsko46,80 Kč/l
28.Irsko47,30 Kč/l
29.Francie48,10 Kč/l
30.Švýcarsko48,90 Kč/l
31.Finsko49,20 Kč/l
32.Řecko50,00 Kč/l
33.Německo52,60 Kč/l
34.Dánsko56,10 Kč/l
35.Nizozemsko56,40 Kč/l
