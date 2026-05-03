Data Check: Litr za 23 Kč. Kde se ve vyspělém světě tankuje nejlevněji?
- Ve kterém ekonomicky vyspělém státě je nejlevnější litr benzinu?
- Jak se liší míra zdanění?
- Jak cenami otřásla krize na Blízkém východě?
Konflikt na Blízkém východě otřásl cenami pohonných hmot. Kvůli němu byl benzin i nafta nejdražší za poslední čtyři roky. Přestože se zdá, že mají ceny svůj vrchol za sebou, nějaký čas ještě určitě budou vyšší, než na co byli řidiči v posledních letech zvyklí.
Jak se liší ceny za litr benzinu ve světě? Na kolik se do částky promítá zdanění a další zásahy státu? Zkuste si tipnout v naší nové hádance ze série e15 Data Check, kdo má mezi státy G7 a státy Evropské unie nejnižší cenu benzinu!
Než budete číst dál, otestujte svůj odhad v následujícím kvízu. (Data jsou v přepočtu z USD na CZK ze dne 29. 9. 2026.)
Možná jste na prvním místě očekávali Spojené státy, které jsou pro nízké ceny pohonných hmot známé. Vítěz se ovšem s cenou kolem 23 korun za litr dostává ještě před ně. Tato země má o něco vyšší zdanění pohonných hmot než USA, ale stále nižší než evropské státy.
Do čela žebříčku ji každopádně přivedla opatření spojená s konfliktem na Blízkém východě. Tamní vláda se rozhodla na rostoucí ceny ropy reagovat aktivními zásahy do trhu prostřednictvím dotací na benzin. Ceny pohonných hmot tak zůstaly pro řidiče stabilní i přes zdražení vstupní suroviny. Právě díky tomu se tato země patřící do G7 umístila na čele tohoto srovnání.
USA se každopádně umístily v popředí také. Na rozdíl od jiných vyspělých států mají nízké ceny kvůli nízkému zdanění a také díky dostupné ropě. Její těžbu USA v posledních deseti letech masivně rozšířily a staly se zároveň největším těžařem ropy na světě. V roce 2025 těžily v průměru 13,6 milionu barelů denně.
Zdanění pohonných hmot je v USA nejnižší v porovnání s ostatními zeměmi z tohoto žebříčku. Daně z prodeje benzinu tam tvoří přibližně 20 procent ceny. Na pohonné hmoty se v USA sice vztahuje federální a následně ještě státní daň, celková suma, která připadne do veřejných rozpočtů, se proto v jednotlivých státech může lišit. I tak ale při ceně benzinu kolem 24 korun tvoří daně přibližně pět korun.
V evropských státech je to naopak. Poplatky státu tvoří většinu z ceny, kterou řidiči vidí na totemech u čerpacích stanic. Pohonné hmoty ve většině případů podléhají navíc dvojímu zdanění, protože kromě DPH se ještě z každého litru platí spotřební daň. Pro evropské státy jsou příjmy ze zdanění benzinu a nafty jednoduchým a stabilním zdrojem státních rozpočtů.
Některé členské státy EU, jako třeba Německo a Rakousko, navíc k DPH a spotřební dani přidávají ještě uhlíkovou daň. Vyšší poplatky státu tak mají mimo jiné kompenzovat i zátěž životního prostředí, která plyne z osobní i nákladní dopravy.
A jaké je složení ceny litru benzinu v Česku? Jak vysoké jsou náklady na výrobu, marže a na kolik si přijde stát? To si můžete zkusit v naší další hádance ze série e15 Data Check.
|Pořadí
|Země
|Cena
|1.
|Japonsko
|23,20 Kč/l
|2.
|USA
|24,50 Kč/l
|3.
|Jižní Korea
|30,00 Kč/l
|4.
|Austrálie
|30,60 Kč/l
|5.
|Kanada
|31,20 Kč/l
|6.
|Malta
|32,30 Kč/l
|7.
|Bulharsko
|35,10 Kč/l
|8.
|Velká Británie
|36,00 Kč/l
|9.
|Kypr
|36,50 Kč/l
|10.
|Maďarsko
|37,70 Kč/l
|11.
|Španělsko
|37,80 Kč/l
|12.
|Slovensko
|38,10 Kč/l
|13.
|Slovinsko
|39,00 Kč/l
|14.
|Chorvatsko
|40,60 Kč/l
|15.
|Polsko
|40,80 Kč/l
|16.
|Česko
|40,80 Kč/l
|17.
|Estonsko
|41,60 Kč/l
|18.
|Litva
|42,00 Kč/l
|19.
|Lucembursko
|42,50 Kč/l
|20.
|Švédsko
|42,80 Kč/l
|21.
|Rakousko
|43,20 Kč/l
|22.
|Itálie
|43,20 Kč/l
|23.
|Rumunsko
|43,50 Kč/l
|24.
|Lotyšsko
|44,40 Kč/l
|25.
|Belgie
|45,30 Kč/l
|26.
|Norsko
|45,40 Kč/l
|27.
|Portugalsko
|46,80 Kč/l
|28.
|Irsko
|47,30 Kč/l
|29.
|Francie
|48,10 Kč/l
|30.
|Švýcarsko
|48,90 Kč/l
|31.
|Finsko
|49,20 Kč/l
|32.
|Řecko
|50,00 Kč/l
|33.
|Německo
|52,60 Kč/l
|34.
|Dánsko
|56,10 Kč/l
|35.
|Nizozemsko
|56,40 Kč/l