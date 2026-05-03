Horší zimy si vybírají investiční daň, provozovatelé skiareálů si připravili rekordní balík
- České hory otevírají letní sezonu rekordními investicemi 1,1 miliardy korun, aby vydělávaly i mimo stále kratší zimní sezony.
- Největší projekt roste na Dolní Moravě, kde vzniká wellness komplex, zatímco jinde přibývají traily, bobovky i rodinné atrakce.
- Provozovatelé sází na celoroční byznys – lanovky vozí cyklisty, areály rozšiřují služby a míří na růst návštěvnosti i tržeb.
Tuzemská horská střediska startují sezonu. Co zní na začátku května jako trochu zvláštní zpráva, je ve skutečnosti nutností, k níž se provozovatelé musejí uchylovat. Se změnou klimatu jsou totiž jejich areály stále pod větším tlakem vydělávat i mimo zimu. Právě teď tedy do hor oficiálně přišlo léto, na něž si horští byznysmeni připravili rekordní investice v objemu 1,1 miliardy korun.
Jde o rekordní sumu zejména díky výstavbě moderního wellness na Dolní Moravě, ale investovalo se i na mnoha jiných místech. Budují a rozšiřují se bike traily a skill centra, vznikají nové bobové dráhy, naučné stezky, vylepšují se a staví další atrakce pro děti.
Co se počasí týká: bude jen tepleji. Nejnovější data přinesla zpráva o stavu klimatu v Evropě za rok 2025, kterou vypracovalo Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí a Světová meteorologická organizace. Podle ní zaznamenalo v poslední dekádě alespoň 95 % území Evropy nadprůměrné roční teploty.
Konkrétně v Česku se od roku 2020 zmenšila rozloha oblastí, které zažívají alespoň 14 po sobě jdoucích mrazivých dnů (dny s minimální teplotou 0 °C nebo nižší), během zimy bylo zaznamenáno méně dní se sněhovou pokrývkou, než je průměr, a většina území také vykázala podprůměrný počet dní se „silným chladovým stresem“.
Pro provozovatele horských areálů to ještě neznamená ekonomické potíže, je to ale jasný signál, co je v příštích letech čeká. Koneckonců když o letních investicích hovořil pro e15 majitel TMR Igor Rattaj, oteplování nepovažoval za hlavní důvod investic skupiny. „Důvod, proč se věnujeme rozvoji letních aktivit, je mnohem prozaičtější. Přemýšlíme ekonomicky. Když máte jednou ve středisku vybudovanou komplexní infrastrukturu, je škoda využívat ji jen v zimě na tři čtyři měsíce. Jsme obchodníci s volným časem, proto je pro nás důležité mít připravenou nabídku tak, aby k nám klienti mohli chodit odpočívat po celý rok,“ řekl.
Skupina slovenského miliardáře provozuje v Česku například areál ve Špindlerově Mlýně nebo na Ještědu.
K největším investicím na českých horách v hodnotě jedné miliardy patří nový rozsáhlý komplex Melori aqua & spa na Dolní Moravě, který zahrnuje vodní svět včetně tří tobogánů s délkou více než 90 metrů, vnitřní i venkovní saunový svět, wellness a fitness centrum.
Třeba v Rokytnici nad Jizerou byli střídmější: investovali do výstavby nové moderní bobové dráhy o délce 1,6 km s převýšením 270 metrů. Její otevření se plánuje na 1. července 2026 a v následujících měsících na to navážou další doplňkové projekty v gastronomii, stavba dětských hřišť a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
A kupříkladu známé Lipno přidává karavanová stání pro obytná auta na centrálním parkovišti. Další střediska na léto rekonstruují stravovací zařízení (například Monínec nebo Vítkovice).
„Středobodem letních hor jsou i nadále atrakce navázané na lanové dráhy – vyhlídky, stezky, hřiště, dětské parky, bobové dráhy apod. Stále využívanější jsou lanovky u cyklistů, a to nejen pro následné sjezdy po trailech, ale i jako dopravní mezistupeň k běžné cyklistice po horách. Více než polovina lanovek u nás funguje i v letním provozu a mnoho z nich přepravuje i kola,“ říká Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR.
U horských středisek zaměřených v létě na cyklisty se podle asociace na lanovkách přepravuje 50–85 procent cyklistů. Tomu vycházejí střediska vstříc a vylepšují nabídku zážitků i pro cyklisty. Letos přibudou nová bike skill centra (například v Lipně, Dolní Moravě, Benecku), nové nebo rozšířené traily (například Benecko, Dolní Morava, Tanvaldský Špičák), v půjčovnách se obnovuje nabídka kol k zapůjčení (Tanvaldský Špičák), často s rozšířením nabídky o nové typy (gravel kola na Lipně nebo elektrokola a terénní koloběžky na Zadově). Tanvaldský Špičák také spouští novou lanovku i s držáky na přepravu kol.