Další pád v solární skupině Photon Energy. Do konkurzu míří polská dceřinka
- Solární skupina Photon Energy definitivně přišla o klíčové příjmy a posílá do konkurzu další svou dceřinku.
- Neutěšená finanční situace srazila hodnotu jejích akcií na historické dno.
- Problémy skupiny se hromadí.
Solární společnost Photon Energy s českými kořeny poslala do insolvence už druhou svou dceřinou společnost. Její polský obchodník s energetickou flexibilitou neustál spor s tamním regulátorem, a Photon Energy proto navrhuje jeho konkurz. Akcie skupiny, která je zalistovaná na pražské burze a v Česku vydala i dluhopisy, se tak dále propadají.
Společnost Photon Energy v úterý oznámila, že Photon Energy Trading PL musela podat návrh na prohlášení konkurzu kvůli ztrátě schopnosti splácet své závazky, k níž došlo kvůli sporu s polským provozovatelem přenosové soustavy PSE. Úřad totiž dceřiné firmě zadržel peníze za aktuální služby z roku 2026, aby jimi pokryl údajné dluhy z roku 2024 týkající se nedodržení emisních limitů.
Odvolání nedopadlo
Nařčení z nedodržení pravidel Photon Energy odmítá a rozhodnutí úřadu se rozhodla soudně napadnout. Minulý týden však soud její žádost o předběžné opatření, které mělo toto zadržování peněz dočasně zastavit, zamítl, čímž firma ztratila poslední právní nástroj, který by mohl v krátkodobém horizontu zabránit odříznutí od klíčových příjmů. Současná finanční situace se tak pro firmu stala kritickou a Photon Energy dospěla k závěru, že nebude schopna v dohledné době plnit své závazky.
Obchodní model polské dceřiné společnosti byl založen na poskytování flexibility sítě a služeb balancování poptávky a nabídky na trhu s elektřinou. V roce 2025 přispěla do konsolidovaných výsledků skupiny tržbami ve výši přibližně 16 milionů eur. Její hospodářský výsledek EBITDA činil minus 1,6 milionu eur, avšak důvodem bylo zaúčtování rezervy ve výši 3,2 milionu eur, které souviselo s uvedeným sporem s PSE.
Photon Energy v povinném oznámení dále píše, že podání návrhu na konkurz nemá dopad na ostatní subjekty společnosti v Polsku, především na její aktivity v oblasti provozu a údržby fotovoltaických elektráren, ani neovlivňuje její aktivity v oblasti obchodování s elektřinou v Maďarsku a České republice. Pravdou však je, že firma už minulý měsíc poslala do insolvence australskou dceřinku a také odložila výplatu kupónu dluhopisu za 1,3 milionu eur, v přepočtu zhruba 32 milionů korun. Cenný papír s označením Photon Energy N.V. Green Bond má 6,5procentní výnos a splatnost v roce 2027.
Představenstvo dále uvedlo, že bude informovat zúčastněné strany o celkovém dopadu na holdingové podnikání, jakmile bude toto posouzení dokončeno.
Akcie společnosti se obchodují na pražské a varšavské burze. Jejich cena ale od srpna 2022, kdy vrcholila energetická krize, takřka soustavně klesá. Dnes se jeden kus cenného papíru prodává za zhruba sedm korun, což je o čtyři procenta méně než při otevření burzy a více než 90 procent níže než v srpnu roku 2022. Většinovými vlastníky jsou Čechorakušan Georga Hotar a Čechoaustralan Michael Gartner.
Solárním firmám se v poslední době nedaří obecně. Od energetické krize spadl do insolvence nespočet firem včetně známých jmen. Vyjmenovat lze například společnosti Malina, Acetex, Solek nebo S-Power Energies. Důvodem je nejen klesající cena elektřiny, ale i vyšší konkurence a postupná kanibalizace starších elektráren.