Další pád dluhopisáře? Solární Photon Energy v Austrálii spadla do insolvence a v Česku nesplatila úrok
- Photon Energy poslala australská aktiva do dobrovolné správy, většinu byznysu prodá.
- Firma odložila výplatu kupónu dluhopisu za 1,3 milionu eur kvůli sporu s polským správcem infrastruktury PSE a tlaku na likviditu.
- Akcie míří k desetikoruně za kus, potíže se prohlubují po loňském insolvenčním návrhu u dceřinky i útlumu sektoru.
Problémy solární firmy Photon Energy, která je zalistovaná na pražské burze, se prohlubují. Poté, co loni v říjnu nakrátko čelila insolvenčnímu návrhu jedna z jejích tuzemských dceřinek, má opět problémy dostát svým závazkům. V pátek informovala investory, že do insolvence spadla australská část byznysu a v pondělí přidala informaci, že odkládá platbu dluhopisového kupónu.
Společnost Čechorakušana Georga Hotara a Čechoaustralana Michaela Gartnera musí řešit problémy hned na více frontách. Na konci minulého týdne poslala v Austrálii kvůli nízkým maržím svá tamní aktiva do takzvané dobrovolné správy. V rámci restrukturalizace má její byznys až na výjimky přejít na nového majitele. Firma se tak zbaví provozní i projektantské společnosti.
Ponechá si pouze podíl v tamním startupu RayGen a ještě zanedbatelnější podnikání v oblasti čištění kontaminovaných vod od chemikálií. Ještě v posledním čtvrtletním reportu za třetí kvartál roku 2025 přitom firma oznamovala, že si na tamním trhu zajistila kontrakt na EPC projekt o instalovaném výkonu bezmála 21 megawattů.
Firma ve zprávě investorům uvedla, že dopad tohoto kroku na konsolidovanou účetní závěrku bude minimální. „Nyní spolu s administrátorem hledáme řešení, aby firmy mohly pokračovat v provozu,“ řekl pro e15 Hotar.
Jak funguje EPC (Energy Performance Contracting)
Komplexní službu EPC financuje dodavatel. Se zákazníkem má sjednanou smlouvu na určitý počet let, během nichž od něj inkasuje část úspor, které úsporná opatření přinesla. To dodavateli zajistí nejen proplacení investičních nákladů, ale i přiměřený zisk. Po uplynutí smlouvy už z úspor těží jen sám zákazník.
Letos zmíněné společnosti vygenerovaly tržby přibližně šest milionů eur a zápornou EBITDA ve výši 1,5 milionu eur. Před oznámením restrukturalizace tam firma vlastnila solární elektrárny o výkonu 144 kilowattů, poté, co v říjnu roku 2024 prodala elektrárny o souhrnném výkonu 14,5 megawattu. Tehdy byl pro ni z hlediska tržeb australský trh ještě třetí nejdůležitější.
V pondělí pak představenstvo společnosti Photon Energy také oznámilo, že nevyplatí čtvrtletní kupón dluhopisu. Konkrétně jde o šestiletý cenný papír s označením Photon Energy N.V. Green Bond, který má 6,5procentní výnos a splatnost v roce 2027. Výplata měla dosáhnout 1,3 milionu eur, v přepočtu zhruba 32 milionů korun.
„Účelem odložení výplaty je zachování likvidity v souvislosti s nejnovějším vývojem sporu s polským provozovatelem přenosové soustavy PSE. PSE informoval společnost o svém záměru provést dne 2. března 2026 jednostranný zápočet splatných příjmů vůči sporné částce související s údajným porušením emisních limitů u jednotek kapacitního trhu v roce 2024,“ uvedla společnost v oficiálním oznámení. Georg Hotar k tomu pro e15 dodává, že proti tomuto započtení se bude Photon Energy brátnit soudní cestou.
Když na českou společnost Photon Energy Corporate Services podali loni v říjnu insolvenční návrh její obchodní partneři, ještě týž den Photon Energy sdělila, že veškeré platby uhradila a že insolvenční návrh nesouvisí s její finanční kondicí.
Akcie společnosti se obchodují na pražské a varšavské burze. Jejich cena ale od srpna 2022, kdy vrcholila energetická krize, takřka soustavně klesá. Dnes se jeden kus cenného papíru prodává za zhruba deset korun, což je o čtyři procenta méně než při otevření burzy a o zhruba 90 procent níže než v srpnu roku 2022.
Solárním firmám se v poslední době nedaří obecně. Od energetické krize spadl do insolvence nespočet firem včetně známých jmen. Vyjmenovat lze například společnosti Malina, Acetex, Solek nebo třeba S-Power Energies. Důvodem je nejen klesající cena elektřiny, ale i vyšší konkurence a postupná kanibalizace starších elektráren.