Solárníci z pražské burzy údajně nehradí faktury. Čelí insolvenčnímu návrhu
Na jednu z dceřiných společností na burze zalistované solární firmy Photon Energy podali její obchodní partneři insolvenční návrh. Důvodem je údajné nezaplacení faktur ve vyšších jednotkách milionů korun. Skupina s českými kořeny má přitom část akcií umístěných na pražské a varšavské burze. Vyjádření skupiny Photon Energy redakce shání.
Insolvenční návrh se týká společnosti Photon Energy Corporate Services CZ a podala jej konzultační firma Quartex Praha. „Navrhovatel dlužníka opakovaně vyzýval k úhradě dluhu. Dlužník svůj dluh nepopírá; dne 30. 7. 2025 byla mezi navrhovatelem a dlužníkem uzavřena dohoda o splátkách, jejíž součástí je též uznání závazku. Dlužník však dle této dohody hradil na svůj dluh pouze částečně, když nedodržel ani výši první splátky dluhu,“ píše se v insolvenčním návrhu. Dalšími přihlášenými věřiteli jsou IT společnost Artex informační systémy a IT konzultant Petr Kunetka.
Firmě, která se soustředí na výstavbu, provoz, údržbu a na servis solárních elektráren, se od stabilizace cen elektřiny nedaří. V době energetické krize si stanovila ambiciózní developerské i finanční cíle, ke kterým se nakonec ani nepřiblížila. Své finanční cíle nesplnila ani k loňskému roku. Od energetické krize tak její akcie klesly už o vyšší desítky procent a stále nemohou najít své dno.
Solárnímu trhu se nedaří
Důvodem slabší výkonnosti firmy je celkově horší podnikatelské prostředí solárních firem. Vlivem rychlého rozvoje solární technologie dnes nově postavené moderní elektrárny kanibalizují ty staré, a to díky vyšší efektivitě a nižším investičním nákladům. Problém je i s velkým množstvím solárních elektráren v síti, protože všechny obvykle vyrábějí ve stejnou dobu a cena vyrobené elektřiny na trhu logicky klesá. Z těchto důvodů už se v Evropě nové parky bez provozní podpory stavět nevyplatí. Výjimku tvoří jen projekty, které počítají s úložištěm energie nebo takové, které slouží k vlastní spotřebě, například v průmyslovém areálu.
Společnost Photon Energy vznikla v roce 2008 v Praze a od té doby postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 180 megawattů. K tomu spravuje vlastní portfolio elektráren s výkonem 130 megawattů. Působí v Austrálii, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a v Česku. Nyní má podle svých stránek rozpracované projekty s výkonem přes 1,2 gigawattu.
Loni firma vykázala čistou ztrátu zhruba 13,6 milionu eur, tedy asi 340 milionů korun. Meziročně jde o zlepšení o 13,6 procenta. Tržby naopak o 26 procent vzrostly na 2,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA loni činil přibližně 219 milionů korun, což byl sice meziroční nárůst o 135 procent, oproti cílům skupiny však byla hodnota zhruba o 12 procent nižší. Většinovým majitelem firmy je Čechorakušan Georg Hotar a Čechoaustralan Michael Gartner.
Na pražském parketu se ve středu akcie solární skupiny prodávaly za 14,4 koruny. V létě 2020 přitom stály více než sto korun.
Na tuzemském solárním trhu v poslední době skončily nebo zkrachovaly desítky firem. Většina z nich se však soustředila na střešní fotovoltaiku. Výjimkou byla společnost Solek, která se stejně jako Photon Energy soustředila na výstavbu solárních parků v zahraničí.