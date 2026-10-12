Další posun v přípravě modulárního reaktoru v Temelíně. ČEZ odevzdal dokumenty k EIA
- Dokumenty posoudí ministerstvo životního prostředí, výsledek ČEZ očekává do konce příštího roku.
- Výhodou modulárních reaktorů je rychlejší a jednodušší stavba.
- Po Temelínu by mohly vzniknout ještě na dalších dvou místech v Česku.
Energetická společnost ČEZ odevzdala ministerstvu životního prostředí dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro projekt malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně. Výsledek projednávání očekává ČEZ do konce příštího roku. Temelín by měl být první tuzemskou lokalitou, kde bude SMR fungovat. V minulosti ČEZ uváděl, že s jeho spuštěním počítá v polovině 30. let.
V rámci EIA ministerstvo životního prostředí posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat. ČEZ uvedl, že významnou pozornost při zpracování dokumentace věnoval dostupnosti vody. Dosavadní výsledky podle společnosti potvrzují, že ani při zohlednění zhoršování sucha by dostupnost vody neměla být překážkou pro vybudování reaktoru.
„Dokumentaci nyní bude podrobně zkoumat ministerstvo, které zajistí její zveřejnění mimo jiné v Informačním systému EIA, nechá zpracovat oponentní posudek a uspořádá veřejné projednání. K dokumentaci se může kdokoliv písemně vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od jejího zveřejnění na úřední desce Jihočeského kraje,“ řekl mluvčí ČEZ Jaroslav Verner.
Příležitost pro české firmy
ČEZ uzavřel v roce 2024 strategické partnerství s britskou společností Rolls-Royce SMR. Díky němu se přímo podílí na vývoji a přípravě technologie malých modulárních reaktorů. ČEZ také získal v Rolls-Royce SMR zhruba dvacetiprocentní majetkový podíl.
Elektrárny Rolls-Royce SMR budou mít výkon 470 megawattů. Kromě Temelína chce ČEZ vybudovat modulární reaktory také v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku.
„S malými modulárními reaktory počítáme po boku velkých jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. Jsou také velkou příležitostí pro české firmy. Dodavatelský řetězec malých modulárních reaktorů se tvoří právě teď. Firmy, které se do tohoto globálního řetězce zapojí hned na začátku, mají potenciál získat zakázky na další desítky let, protože budou dodávat pro celou flotilu SMR v Česku i v zahraničí,“ uvedl dnes generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně více soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.