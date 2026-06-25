České firmy chtějí stavět modulární reaktory. Šedesát společností se zamýšlí stát dodavateli
- Podílet se na výstavbě malých modulárních reaktorů (SMR) je v Česku zájem, hlásí se přes 60 podniků.
- ČEZ s Rolls-Royce SMR chystá první projekt v Temelíně, další má být v Dětmarovicích.
- • České firmy chtějí uspět i v evropských zakázkách na malé reaktory.
Do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů (SMR) by se mohly zapojit desítky až stovky českých firem. Podílet by se tak mohly na desítkách projektů po celé Evropě. Zájem zatím projevilo přes 60 tuzemských společností, například z oblasti strojírenství, inženýringu nebo projektování. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedli ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) a zástupci Hospodářské komory. První reaktor v ČR se připravuje v Temelíně, v létě bude podle Havlíčka uzavřena smlouva o zahájení dalšího projektu v Dětmarovicích.
V ČR plánuje energetická společnost ČEZ ve spolupráci s britskou Rolls-Royce SMR, v níž česká firma drží asi pětinový podíl, postavit až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český SMR by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. První reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, ovšem vznikne v lokalitě Wylfa v Británii.
Česko by se podle Havlíčka díky spolupráci energetické společnosti ČEZ s Rolls-Royce SMR mohlo stát jedním z lídrů v oblasti modulárních reaktorů. „Naší prioritou je, aby se české firmy staly pevnou součástí globálního dodavatelského řetězce této technologie a dokázaly využít příležitosti, které přinese její rozvoj v Evropě i ve světě,“ řekl.
Příprava prvního reaktoru v Temelíně už podle společnosti ČEZ začala. Další projekt by měl být v Dětmarovicích na Karvinsku a následně v Tušimicích. Kromě toho jsou podle Havlíčka v plánu další lokality.
Rolls-Royce SMR a ČEZ dnes ve spolupráci s Hospodářskou komorou potenciálním zájemcům představily harmonogram celého projektu a podmínky možné spolupráce. Setkání se zúčastnilo více než 60 společností. „Chceme, aby měly informace o připravovaných soutěžích a požadavcích na dodavatele co nejdříve a mohly se na ně připravit včas,“ řekla viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková.
Podle výkonného ředitele Svazu energetiky ČR Josefa Kotrby má český průmysl v projektu významnou konkurenční výhodu. „Jde o významnou příležitost pro české firmy, které mají desítky let zkušeností s jadernou energetikou, se strojírenstvím, s výrobou technologických celků i vysoce specializovaných komponent. Je dobře, že se dostáváme do fáze, kdy se bavíme z pohledu byznysu o konkrétních podmínkách a produktech, které budou pro realizaci SMR potřeba,“ řekl Kotrba.
O přípravě modulárního reaktoru v Česku bude v pondělí hovořit se šéfem ČEZ Danielem Benešem prezident Petr Pavel. Mezi dalšími tématy jejich společného jednání jsou rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech nebo chystané úpravy vlastnické struktury ČEZ.
Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.