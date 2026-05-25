ERÚ mění tarify pro velké odběratele. Změna má uvolnit sítě a ušetřit miliardy ročně
- Energetický regulační úřad od příštího roku mění tarifní strukturu pro velké odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí.
Opatření má uvolnit až 15 procent blokované kapacity sítí a díky omezení zbytečných investic ušetřit na regulovaných platbách dvě až tři miliardy korun ročně.
Změny se zatím dotknou zhruba 25 tisíc firem a elektráren.
Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je 15 procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Novinářům dnes úpravy představil předseda ERÚ Jan Šefránek.
Změny se tak týkají přibližně 25 tisíc subjektů, které jsou připojeny na hladinách vysokého velmi vysokého napětí. Typicky jde o velké odběratelé elektřiny z řad větších firem a elektráren. Netýkají se tak domácností nebo menších podniků, které jsou připojeny na nízkém napětí. Úpravu tarifu na nízkém napětí úřad plánuje od roku 2028 formou pilotních projektů. Širší nasazení změn pak chystá do roku 2030, zpočátku ale na bázi dobrovolnosti.
„Odhadujeme, že se díky změnám uvolní až 3300 MW příkonu, což představuje zhruba 15 procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který dnes někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ uvedl Šefránek. „Pokud se budou sítě využívat efektivně, vyhneme se zbytečným investicím, které následně všichni hradíme v regulovaných platbách. Ušetřit tak můžeme dvě až tři miliardy korun ročně,“ sdělil.
Změna způsobu úhrad
Hlavní princip změny je primárně ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odebraný výkon. Ty podle úřadu budou více odrážet skutečné potřeby zákazníků i náklady provozovatelů soustav.
„Nechceme nikoho penalizovat nebo zajistit vyšší prostředky pro provozovatele soustav. Naopak. Chceme motivovat odběratele k racionalizaci svých požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ řekl Šefránek. Podle něj bylo chybou, že se ke změnám tarifů nepřistoupilo už dříve. „Předchozí odklady nás stály miliardy,“ dodal.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) postupné zavádění nových tarifů v energetice přivítal. „Vysoké ceny energií jsou rovněž v důsledku přežitého tarifního systému. Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům,“ řekl ministr. Změny by podle něj měly pomoct zajistit spravedlivější ceny a spolehlivější dodávky elektřiny.
ERÚ veškeré dokumenty ke změnám dnes zveřejní na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady.