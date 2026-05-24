Levná energie už nestačí. Válka mění sázku na AI v Perském zálivu
- Záliv chtěl lákat AI byznys levnou energií a kapitálem, válka ale mění kalkul.
- Po útocích na centra Amazonu už firmy řeší i fyzickou ochranu, pojištění a odklady investic.
- Ambice Saúdů a Emirátů trvají, budoucí projekty ale mohou být pomalejší a dražší.
Země Perského zálivu chtěly být jedním z vítězů globálního boomu umělé inteligence. Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie i Katar v posledních letech nabízely technologickým firmám kombinaci levné energie, kapitálu ze státních fondů a ambice vybudovat regionální centrum datových center. Jak ale upozorňuje CNBC, válka na Blízkém východě tento plán začíná výrazně komplikovat.
Právě datová centra jsou pro rozvoj umělé inteligence klíčová. Spotřebují obrovské množství elektřiny a vyžadují stabilní infrastrukturu, politické zázemí i důvěru investorů. Záliv se proto ještě donedávna jevil jako logická volba. Energeticky silné státy navíc do AI investují prostřednictvím vlastních fondů a firem. V Emirátech jde například o platformu MGX a společnost G42 napojené na Mubadalu, v Saúdské Arábii o projekt HUMAIN podporovaný státním investičním fondem PIF.
Do regionu mezitím mířily i velké západní technologické firmy. Projekty zde rozvíjely nebo plánovaly společnosti jako Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle či Cisco. Válka ale do investičních plánů vnesla riziko, se kterým se v původních kalkulacích nepočítalo. CNBC připomíná, že už na začátku konfliktu se terčem útoků stala datová centra Amazonu ve Spojených arabských emirátech.
„Konflikt na Blízkém východě dostává AI infrastrukturu doslova do první linie,“ řekla pro CNBC Trisha Rayová z Atlantic Council. Podle ní se zásadně mění pohled na bezpečnost datových center. Firmy dosud řešily hlavně kybernetické útoky nebo digitální výpadky. Nyní musí počítat i s fyzickým ohrožením, například dronovými útoky.
Dopady už jsou patrné i u investorů. Některá rozhodnutí o nových datových centrech se odkládají, jiná se posuzují déle než dříve. Šéf společnosti Pure Data Center Group Gary Wojtaszek řekl pro CNBC, že firma dočasně pozastavila část investičních rozhodnutí na Blízkém východě, přestože o projektech v regionu dál jedná. Podle Marka Richardse z právní kanceláře BCLP se do vyhodnocování projektů nově promítají rizika, která dříve nebyla součástí základní investiční úvahy.
Další problém představuje energie. Záliv dlouho lákal na výrazně nižší ceny elektřiny než část Evropy. Uzavření Hormuzského průlivu a růst cen ropy ale ukázaly, že ani energeticky bohaté státy nejsou vůči otřesům imunní. Vyšší ceny energií se mohou postupně promítat i do nákladů velkých průmyslových odběratelů, mezi které datová centra patří.
AI infrastruktura se tak v regionu začíná vnímat podobně jako ropovody, rafinerie nebo energetické terminály. Není to jen komerční projekt, ale strategické aktivum. Podle Rayové budou provozovatelé muset počítat s fyzickým zesílením ochrany, případně i s výstavbou odolnějších nebo částečně podzemních zařízení. Zároveň může růst tlak na to, aby státy část kapacit neumisťovaly pouze na vlastním území.
Regionální hráči přesto tvrdí, že dlouhodobé ambice se nemění. Zástupce G42 řekl, že směřování firmy zůstává stejné a její přesvědčení se v současné situaci naopak posílilo. Podle společnosti se umělá inteligence stane stejně zásadní součástí ekonomik jako elektřina.
Podobně mluví Saúdská Arábie. Šéf HUMAIN Tareq Amin prohlásil, že cílem firmy není jen stavět datová centra, ale vytvořit celý technologický ekosystém od výpočetní infrastruktury přes modely až po aplikace. Saúdská Arábie podle něj staví na své rozloze, energetických zdrojích a schopnosti budovat infrastrukturu ve velkém měřítku.
Analytici ale upozorňují, že válka změnila cenu rizika. Budoucí datová centra v Zálivu mohou vznikat pomaleji a dráž. Do nákladů se bude promítat vyšší zabezpečení, ochrana proti dronům, dražší pojištění i nejistota v dodavatelských řetězcích. Region tak zůstává důležitým kandidátem na AI centrum, ale už ne působí jako bezproblémová sázka na levnou energii a stabilitu.