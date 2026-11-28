Korea hledá nového stavitele pro dukovanskou zakázku století. KHNP má dva nové favority
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Korejská KHNP vidí po krachu jednání s konsorciem Daewoo jako nejvážnější kandidáty na stavební práce v Dukovanech firmy Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T.
- Nového dodavatele chce vybrat v tendru do července příštího roku.
- Termín dokončení ani cenu zakázky to podle ní neohrozí.
Stavební práce na nových jaderných blocích v Dukovanech by podle korejského dodavatele KHNP mohly provádět společnosti Hyundai Engineering&Construction a Samsung C&T Corporation. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na výkonného viceprezidenta KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Čche Il-kjonga. KHNP koncem října ukončila bez dohody jednání o stavebních pracích s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility.
Noví favorité
"Nejvíce technických znalostí a zkušeností s výstavbou jaderných elektráren mají společnosti Hyundai Engineering&Construction a Samsung C&T," řekl televizi viceprezident. "Z našeho pohledu jsou právě tyto dvě firmy nejvážnějšími kandidáty, tedy dvěma nejpravděpodobnějšími uchazeči. Obě společnosti projevují o zakázku velký zájem a zároveň sebevědomí, že ji dokážou realizovat," dodal Čche Il-kjong.
Viceprezident rovněž deklaroval, že projekt výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany dokončí v původně sjednaném termínu a za stanovenou cenu, což potvrdila i mluvčí elektrárny Alice Horáková. Připustil, že výběr stavební společnosti zabírá KHNP více času, než předpokládala, záležitost ale chtějí mít vyřešenu do července příštího roku.
Harmonogram se podle KHNP nemění
Stavba nových jaderných bloků v Česku je největší tuzemskou zakázkou. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů by měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Jednání s původně zamýšleným stavebním konsorciem podle KHNP skončilo pro rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Společnost nyní vypíše nový tendr. Na projekt podle ČT dohlíží korejský ministr průmyslu, obchodu a energetiky, který počátkem listopadu se svými náměstky spustil krizový řídící systém a vyhodnocuje každý týden pokrok v jednání.
Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) má navštívit KHNP v polovině prosince, jednat má i s korejskými vládními partnery.
Od podpisu smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností KEPCO Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností. Kromě toho pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s KEPCO Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s KEPCO KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.