Maďarský MOL po téměř třech měsících znovu dostává ropu ropovodem Družba
- Skupina MOL potvrdila, že po téměř tříměsíční odstávce začala ropovodem Družba opět proudit ropa do Maďarska i na Slovensko.
- Zprovoznění potrubí odblokovalo klíčová rozhodnutí EU, kdy Maďarsko uvolnilo půjčku Ukrajině a Slovensko podpořilo další balík sankcí.
- Zatímco Kyjev deklaroval opravu škod po ruském útoku, Budapešť a Bratislava obviňovaly Ukrajinu z politicky motivovaných průtahů.
Maďarská petrochemická skupina MOL znovu začala dostávat ropu ropovodem Družba, dodávky byly přerušeny téměř tři měsíce. Firma o tom dnes informuje na svém webu. Ropa začala tímto ropovodem už krátce po půlnoci proudit i na Slovensko.
Ropovod byl odstaven od konce ledna, podle tvrzení ukrajinské strany byl poškozen při ruském útoku. Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenská vláda Ukrajinu obviňovali, že opravu ropovodu záměrně protahuje z politických důvodů, což Kyjev popíral. Podle slovenského premiéra Roberta Fica ropovod poškozen ani nebyl.
„Skupina MOL přijala ropu na přečerpávacích stanicích Fényeslitke a Budkovce. Dodávky ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko se tak po téměř tříměsíční přestávce obnovily,“ uvedl MOL.
Maďarsko kvůli přerušení dodávek blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Slovensko pak zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku unijních sankcí proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.
Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.