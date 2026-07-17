Burzovní solárník pod tlakem. Dluhy u více věřitelů kupí i další firmy z Photon Energy
- Photon Energy, kterou spoluzaložili podnikatelé Georg Hotar a Michael Gartner, bude muset rychle zlepšit své cash flow.
- U skupiny bylo možné dohledat minimálně deset dosud neznámých věřitelů s pohledávkami po splatnosti.
- Celkový dluh se může šplhat až do stovek milionů korun.
Solární skupina Photon Energy (PE) je v mnohem hlubších finančních problémech, než dosud vyplývalo z veřejně dostupných informací. Minimálně tři společnosti ze skupiny měly podle zjištění e15 ještě na začátku tohoto týdne závazky po splatnosti nejméně ke třem věřitelům. Ve všech těchto společnostech by tak byla splněna podmínka více věřitelů, která je nutná pro podání insolvenčního návrhu.
Složitá finanční situace se týká společností Photon Energy Operations CZ, Photon Energy Solutions a Photon Energy Corporate Services CZ, na kterou už věřitelé insolvenční návrh podali. Mezi dosud neznámými věřiteli je například Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která pohledávku po splatnosti vůči skupině potvrdila redakci e15. Jen vůči společnosti Photon Energy Corporate Services CZ činila pohledávka ČSSZ zhruba 11 milionů korun.
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