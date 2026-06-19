Photon Energy nad propastí. Úsporná opatření nestačí, na stole je nová insolvence
Solární skupina Photon Energy bojuje o přežití.
Do její prázdné pokladny se dobývají další věřitelé.
Insolvenční návrh podala firma, která jí pomáhala s restrukturalizací.
Solární společnosti Photon Energy se restrukturalizace nedaří. Firma, která jí měla pomoci vyvést z finančních problémů, nyní paradoxně iniciovala insolvenční návrh na jednu z jejích dceřiných společností Photon Energy Corporate Services CZ. Důvodem je neproplacení faktur za 5,7 milionu korun. Stejná firma už insolvenčnímu návrhu čelila loni na podzim, kdy se však během jednoho dne s věřiteli dohodla na vypořádání dluhů bez insolvence.
„Se všemi přihlášenými věřiteli jsme faktury po splatnosti řešili a nabídli jsme jim velmi konstruktivní návrhy řešení, které zatím nebyly akceptovány. Děláme ale nadále vše pro to, abychom stejně jako minule shodu s věřiteli nakonec našli,“ řekl pro e15 šéf společnosti Georg Hotar.
V insolvenčním rejstříku lze dohledat pouze návrh pro společnost Strategix Consultants, tedy insolvenčního navrhovatele. Photon Energy jí nabídla, že její pohledávky postoupí na jinou vlastnicky spřízněnou entitu, která sídlí ve Švýcarsku, konkrétně na firmu Kordalog. Jednatel společnosti Strategix Consultants ale tento krok považoval za příliš riskantní.
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