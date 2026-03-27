Pokud válka potrvá do června, ropa bude stát 200 dolarů za barel, tvrdí analytici
Cena ropy by mohla dosáhnout rekordních 200 dolarů za barel, pokud by válka s Íránem trvala až do června a Hormuzský průliv zůstal uzavřený, uvedla podle Bloombergu společnost Macquarie Group.
Konflikt, který by se protáhl do druhého čtvrtletí, by vedl k historicky nejvyšším reálným cenám, uvedli analytici. Tento scénář je podle nich pravděpodobný na 40 procent. Alternativní výhled, s kterým počítají na 60 procent naznačuje, že válka by mohla skončit na konci tohoto měsíce.
Cena ropy Brent směřuje v březnu k rekordnímu měsíčnímu nárůstu. V důsledku konfliktu Teherán dohlíží na téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu, což výrazně omezuje tok ropy, která je pro světovou ekonomiku životně důležitá.
„Pokud by průliv zůstal uzavřen po delší dobu, ceny by musely vzrůst natolik, aby zničily historicky velkou část globální poptávky po ropě,“ uvedli analytici ve zprávě z 27. března. „Načasování znovuotevření průlivu a fyzické poškození energetické infrastruktury jsou hlavními faktory, které určují dlouhodobý dopad na komodity.“
Historické maximum bylo zatím zhruba 150 dolarů za barel
Cena ropy Brent se v pátek pohybovala kolem 108 dolarů za barel, poté co na začátku tohoto měsíce dosáhla krizového maxima 119,50 dolarů. Podle údajů agentury Bloomberg dosáhla tato referenční cena v roce 2008 historického maxima 147,50 dolarů za barel.
Ve čtvrtek americký prezident Donald Trump odložil termín útoku na íránská energetická zařízení o 10 dní, přičemž druhé odložení této hrozby posunulo termín potenciálních útoků na 6. dubna. Írán jako gesto dobré vůle povolil 10 ropným tankerům proplout průlivem, uvedl.
Uzavření průlivu „způsobilo prudký nárůst cen ropy i rafinovaných produktů kvůli rozsahu narušení dodávek,“ uvedli analytici. V době před konfliktem tudy denně proplouvalo asi 15 milionů barelů ropy a 5 milionů barelů rafinovaných produktů, uvedli.