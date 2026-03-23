Ceny ropy po Trumpově oznámení o odkladu úderů na Írán prudce klesají
- Ceny ropy po prudkém dopoledním růstu začaly výrazně klesat v reakci na odklad plánovaných amerických útoků na íránskou infrastrukturu.
- Prezident Donald Trump o pět dní prodloužil ultimátum pro zprovoznění Hormuzského průlivu a podmínil zastavení úderů pokračujícím vyjednáváním s Teheránem.
- Severomořská ropa Brent i americká WTI odepsaly během dne jednotky procent, trh však nadále zůstává pod tlakem kvůli extrémní volatilitě a narušení dodávek.
Ceny ropy smazaly počáteční růst a začaly prudce klesat. Reagují tak na pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany na dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu, uvedla agentura Reuters. Severomořská ropa Brent velmi rychle ztratila až 15 procent, později cenový pokles zmírnil.
Cena Brentu v reakci na oznámení klesla až na 96 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela 13,5 procenta a obchodovala se pod hranicí 86 dolarů za barel. Kolem 12:30 SEČ Brent ztrácel 6,8 procenta zhruba na 104,50 dolarů za barel, cena ropy WTI vykazovala pokles o 7,5 procenta a nacházela se blízko 90,90 dolarů za barel. Dopoledne se Brent dostal až nad 114 dolarů a v pátek byla jeho cena nejvýše od poloviny roku 2022.
Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu na úplné zprovoznění Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny. Teherán v reakci na to varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace ve více než třítýdenním konfliktu. Ceny ropy tak v reakci na to dopoledne rostly.
„Touto 48hodinovou lhůtou se Trump podle všeho dostal do slepé uličky,“ uvedl zakladatel firmy Commodity Context Rory Johnston. „Je velmi nepravděpodobné, že by Teherán souhlasil s Trumpovými podmínkami v takto zkráceném časovém horizontu pod hrozbou útoku. A Írán je zjevně schopen a ochoten reagovat na jakoukoli eskalaci.“
Cena ropy Brent od 28. února, tedy od začátku americko-izraelského útoku na Írán, vzrostla o více než 50 procent. Konflikt zatím nevykazuje žádné známky uklidnění a důležité trhy s ropnými produkty rostou ještě výrazněji než cena ropy.
Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol dnes uvedl, že dopad současných narušení dodávek na trhy je horší než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou na dodávky plynu dohromady. Nejdůležitějším řešením tohoto problému je podle něj otevření Hormuzského průlivu.
Banka Goldman Sach zvýšila odhad ceny Brentu na letošní rok na 85 dolarů za barel, dosud počítala s cenou 77 dolarů za barel. Banka nyní očekává, že doprava přes Hormuzský průliv bude po dobu šesti týdnů na pěti procentech běžné úrovně.