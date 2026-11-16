Předplatné

Pražská plynárenská od příštího roku zdraží plyn i elektřinu zákazníkům bez fixace

Ověřování prostřednictvím banky využijí také dodavatelé energií, například Pražská plynárenská.

Ověřování prostřednictvím banky využijí také dodavatelé energií, například Pražská plynárenská. Zdroj: profimedia.cz

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Čtěte e15 v Googlu přednostně

Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás
  • Pražská plynárenská od příštího roku zvýší ceny energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou, přičemž plyn zdraží o 8,7 procenta a elektřina v průměru o 8,6 procenta.

  • Průměrné domácnosti bez fixace si připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně, odběratelů s fixovaným ceníkem se však zdražení nedotkne.

  • Firma reaguje na prudký růst velkoobchodních cen způsobený konfliktem na Blízkém východě a připojuje se tak k dalším dodavatelům, jako jsou ČEZ či innogy.

Společnost Pražská plynárenská v příštím roce zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne oproti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta. Průměrná domácnost si tak podle společnosti připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně. Růst cen se týká části zákazníků, odběratelů s fixací se nedotkne. Informovala o tom dnes Pražská plynárenská, kterou vlastní město Praha. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.

Pražská plynárenská dodává plyn do celkem 348 tisíc odběrných míst, elektřinu pak do zhruba 107 tisíc míst. Zdražování se v tomto případě týká základního ceníku Standard, tedy bez závazku. Zvýšení cen je podle společnosti důsledkem dlouhodobě nepříznivého cenového vývoje na globálních velkoobchodních trzích.

Plyn se základním ceníkem podle společnosti využívají z velké části zákazníci s menší spotřebou. Pro domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 megawatthodiny (MWh), to bude znamenat nárůst měsíčních nákladů přibližně o 21 korun. Domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem čtyři MWh, si pak připlatí o zhruba 72 korun za měsíc.

V případě elektřiny se zdražení podle společnosti dotkne méně než poloviny z celkového počtu odběratelů elektřiny. Typická domácnost s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,5 MWh si tak příští rok připlatí přibližně 126 Kč měsíčně.

Zdražují i další dodavatelé

Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásily také ČEZ nebo innogy. V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně.

Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur (asi 2197 korun), v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur (asi 2435 korun podle tehdejšího kurzu). Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur (zhruba 725 korun podle tehdejšího kurzu) za MWh.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů