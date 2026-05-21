Propad tisku překonal očekávání. Jet Investment zeštíhluje polygrafický byznys a nejziskovější část prodá
Společnost Jet Investment prodává nejziskovější část tiskařské skupiny EDS Group.
- Klesající poptávka nutí skupinu k úsporným opatřením a zeštíhlení.
- Přesto si fond Jet 2 drží potenciál solidního výnosu.
Pokles středoevropské poptávky po tištěných produktech nutí firmy v oboru k propouštění, zavírání závodů a dalším provozním úsporám. Nejčerstvějším příkladem je německá skupina EDS Group, která v posledních čtyřech letech přišla přibližně o třetinu zaměstnanců a nyní prodává svou nejziskovější divizi. Společnost z druhého fondu skupiny Jet Investment, Jet 2, uvedla na trh byznys archového tisku, jehož součástí je i plzeňská tiskařská firma Typos.
Prodejní proces Jet Investment spustila v květnu a aktuálně probíhají úvodní jednání s potenciálními investory. Archový tisk, který zahrnuje tiskárny Typos a Passavia, dlouhodobě generuje mírně rostoucí roční tržby okolo 32 milionů eur a ukazatel EBITDA na úrovni 2,6 milionu eur. Podle zdroje e15 z trhu fúzí a akvizic, který si nepřál být jmenován, by si Jet Investment mohl říct o nižší stovky milionů korun.
Malé, ale ziskové
Archový tisk představuje nejstabilnější a nejziskovější část skupiny EDS, která není ovlivněna celkovým poklesem tiskárenského trhu, podotýká Marek Malík, řídící partner společnosti Jet Investment. Tento typ tisku patří k nejběžnějším technologiím v oboru. Oproti rotačním strojům archové tiskárny nanášejí barvy na jednotlivé listy papíru, využívají se proto pro kvalitnější tiskoviny s nižším objemem nákladu, například knihy, brožury a kvalitní časopisy.
„Tato divize je v souladu s původní strategií a dosavadním vývojem připravena na prodej, zatímco ve zbytku skupiny stále vidíme potenciál ke konsolidaci a optimalizaci před budoucím exitem,“ sdělil e15 Marek Malík, řídící partner Jet Investment. Ještě loni skupina v tomto segmentu zvažovala sloučení závodů Typos a Passavia.
Jet Investment připouští, že do skupiny EDS vstupoval v roce 2022 s vědomím neustále slábnoucího tiskařského oboru. Investiční teze ale vycházela z předpokladu, že na středoevropském tiskařském trhu existují významné nadkapacity a že zejména na německém trhu dojde k pročištění a nevyhnutelnému zavření mnoha tiskáren. Výsledkem mělo být, že objemy převezmou tiskárny s lepší nákladovou strukturou.
„Skupině EDS se daří využívat konkurenčních výhod vůči německým tiskárnám, nicméně vývoj trhu neprobíhal plně podle původních očekávání a teze se nenaplnila. Řada tiskáren, které se dostaly do insolvence, byla nakonec zachráněna prostřednictvím státních či lokálních podpor. Zároveň pokles objemů na trhu probíhal rychleji, než docházelo ke snižování kapacit,“ popisuje vývoj Malík s tím, že oslabení trhu urychlila energetická krize související s válkou na Ukrajině.
Podle Malíka však tento vývoj neohrozí očekávanou výnosnost fondu. Růst hodnoty společnosti 2JCP podle něj výrazně převyšuje dopad poklesu hospodaření EDS. „Na základě aktuálních ekonomických výhledů předpokládáme, že na konci roku 2028, kdy končí investiční horizont fondu, investoři získají zhodnocení na úrovni přibližně 2,85 až trojnásobku své vstupní investice,“ vypočítává.
Když skupina Jet Investment do EDS v roce 2022 vstoupila, disponoval tento nejsilnější středoevropský hráč na poli vysokonákladového tisku 1500 zaměstnanci. Tržby dosahovaly zhruba 300 milionů eur. Loni EDS zaměstnávala už jen 1235 pracovníků a utržila 223 milionů eur. EBITDA loni klesla na 15,6 milionu eur a kvůli plánovanému prodeji má pokračovat v sestupné tendenci i letos.
Management na to reagoval opatřeními ke zvýšení efektivity, například větší flexibilitou v rozdělování zakázek napříč jednotlivými závody nebo prodejem nevytížených strojů.
EDS s centrálou v německém Pasově má celkem osm tiskáren v Česku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Kromě archového, rotačního, obalového a digitálního tisku se zaměřuje na dodávky letáků, katalogů, magazínů a knih. Po roce 2026 firma očekává stabilní až mírně rostoucí zisk EBITDA.
Česká investiční společnost Jet Investment, která se specializuje na investice do středoevropského průmyslu, ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva ve výši 17 miliard korun. Spolupodílníci skupiny Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlínek dnes řídí investice do firem, jako jsou 2JCP, EDS nebo Likov. V minulosti jejich fondy prošly i společnosti Tedom, Rockfin, Kordárna Plus nebo MSV Metal Studénka.