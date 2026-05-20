Vyšší daní z lihu si stát nepomohl, inkaso se propadá. Mladí prý holdují alkoholu méně
- U tvrdého alkoholu se plány státního rozpočtu meziročně rozcházejí o stamiliony, u tabákových výrobků o miliardy.
- Ministerstvo financí o snížení spotřebních daní z takzvaných neřestí neuvažuje.
- Výrobcům lihovin klesly prodeje o polovinu, musejí propouštět.
Nepovedený konsolidační balíček minulé vlády si připisuje další minusové body. Postupné zvyšování spotřební daně z lihu nepřineslo ani ve druhém roce platnosti kýžený efekt. Objem vybraných peněz nenarostl, dokonce se oproti minulosti mírně propadl.
Současný kabinet však o snížení sazby neuvažuje. Čísla připisuje klesající oblibě tvrdého alkoholu mezi mladými lidmi. Čeští výrobci lihovin přitom upozorňují, že příliš vysoká daň je znevýhodňuje před konkurencí z Německa nebo Rakouska.
V letech 2024 a 2025 taxa stoupla pokaždé o deset procentních bodů a letos přidala ještě pět bodů. U tabákových výrobků bylo zvyšování mírnější, po tři roky činilo vždy pět procentních bodů. Ani v tomto případě se rozpočtové plány nenaplnily.
Deset miliard zůstalo na papíře
Soubor kroků pro ozdravení veřejných financí předpokládal, že důslednější daňový postih lihovin vynese státnímu rozpočtu zhruba jednu miliardu korun ročně navíc. Z 8,972 miliardy korun vybraných v roce 2023 tak mělo inkaso dosáhnout desetimiliardové hranice.
Dopadlo to ale obráceně. V prvním roce platnosti balíčku byl rozdíl z pohledu státních financí nepatrný, v jejich neprospěch činil sedm milionů korun. Loni už byl propad citelnější, meziročně dosáhl jednoho sta milionů.
„Odhady celkového daňového inkasa byly vyšší než skutečně dosažené inkaso v jednotlivých letech,“ potvrzuje Gabriela Krušinová z tiskového oddělení ministerstva financí. „Významným faktorem byla také míra předzásobení obchodníků a spotřebitelů, kterou nelze předem přesně odhadnout,“ dodává.
Mladí si dopřávají méně lihovin
Rezort financí dokončuje analýzu, která má ukázat, co má na klesající daňový výtěžek největší vliv. Mohl by to být například přesun části prodejů do šedé ekonomiky. To by byla pro stát špatná zpráva ze dvou důvodů. Nemalé částky by končily v rukách nelegální obchodníků, navíc by lidé konzumací pochybných produktů ohrožovali své zdraví.
Ministerstvo má však jiné vysvětlení. „Může to být obecně nižší spotřeba alkoholu, a to zejména u mladší generace. Jedná se o dlouhodobý trend, který potvrzují i data Českého statistického úřadu,“ uvádí Krušinová.
Podle údajů ČSÚ o spotřebě alkoholických nápojů na jednoho obyvatele Česka nastal sestupný trend už ve druhé polovině nultých let, další propad způsobený covidovou pandemií následoval začátkem dekády. Mírně vzestupnou tendenci vykazuje pouze víno, u něhož minulá vláda navzdory kritice ekonomů ponechala spotřební daň nulovou. Týká se to i dováženého vína.
Nižší oblibu alkoholu včetně toho tvrdého považuje správce daně za pozitivní trend, a to zejména ve vztahu k výdajům na zdravotní péči a zmírnění negativních dopadů požívání lihovin na společnost. Proto ministerstvo neuvažuje o tom, že by její výši vrátilo na úroveň, která platila před konsolidačním balíčkem.
Výrobci alkoholu mají problémy
Výrobci lihovin předchozí vládu před opatřením varovali. Například šéf představenstva společnosti Rudolf Jelínek Pavel Dvořáček upozorňoval, že kvůli vyšší sazbě budou tuzemské pálenky a likéry nekonkurenceschopné vůči Německu a Rakousku.
Podle firem se prodeje v současnosti pohybují na polovině dřívější úrovně, což vede ke snížování nákladů a propouštění zaměstnanců.
„Důvodem poklesu jsou neuskutečněné nákupy českých spotřebitelů, které odrazují vysoké maloobchodní ceny, případně nakupují v zahraničí, kde jsou díky nižší spotřební dani ceny příznivější. V neposlední řadě je prodej ovlivněn i odlivem zákazníků z Německa a Rakouska, kterým se už nevyplatí nakupovat v českých pohraničních obchodech,“ vysvětluje výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimír Darebník.
Ozdravný balíček zavedl také postupné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků. I v tomto případě se očekávání bývalého kabinetu s realitou rozchází. Loni stát počítal s inkasem 61,7 miliardy korun, vybral ale 56,9 miliardy. Předloni pak byl výběr oproti plánu v minusu přes 12 miliard.